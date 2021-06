Estados Unidos desalienta los viajes de turistas a Argentina

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Argentina, junto a Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay entre los países nivel 4 de “alertas de viajes”, esto implica que directamente se recomienda “no viajar a esos países”; aunque mejoró las evaluaciones de riesgo en 85 otros países no sudamericanos.

Mientras tanto que México, Perú y Ecuador fueron reconsiderados y mejoraron su evaluación al ubicarse en el nivel 3, que sugiere “Reconsiderar” la realización del viaje.

¿Qué significa el Nivel 4 de advertencia?

El Nivel 4 de advertencia es más alto “debido a la mayor probabilidad de riesgos potencialmente mortales”, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos, que continúa: “Se advierte que los ciudadanos estadounidenses no viajen al país”.

La evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos se basa en las advertencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que emitieron una advertencia de Nivel 4 para Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay debido al Covid-19. CDC señala que si es necesario viajar a estos países “asegúrese de estar completamente vacunado”, aunque añade: “Incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes del Covid-19”.

País por país

El informe también hace un detalle país por país y sus posibles riesgos.

– No viaje a Argentina por COVID-19.

– No viaje a Bolivia por COVID-19. Actúe con mayor cautela en Bolivia debido a los disturbios civiles.

– No viaje a Brasil debido al COVID-19. Actúe con mayor cautela en Brasil debido a la delincuencia. Algunas áreas tienen mayor riesgo.

– No viaje a Colombia por COVID-19. Actúe con mayor cautela en Colombia debido a los disturbios civiles, el crimen, el terrorismo y los secuestros. Algunas áreas tienen mayor riesgo.

– No viaje a Chile por COVID-19. Ejerza mayor cautela en Chile debido a los disturbios civiles.

– No viaje a Paraguay por COVID-19. Algunas áreas tienen mayor riesgo.

– No viajar a Venezuela por arresto y detención de ciudadanos estadounidenses sin las garantías del debido proceso o juicio justo, o como pretexto para un propósito ilegítimo; crimen; disturbios civiles; infraestructura de salud deficiente; secuestro; y COVID-19.

– No viaje a Uruguay por COVID-19. Sea más cauteloso debido al crimen.