En Comodoro y Rada Tilly vacunarán a personas de 50 a 59 años con factores de riesgo

A través de la labor mancomunada entre ambos municipios del conglomerado y el Área Programática Sur, los días sábado 5 y domingo 6, de 9:00 a 14:00 horas, se concretarán sendas jornadas de vacunación contra el Covid-19, en este caso destinada a personas entre 50 y 59 años de edad que presenten comorbilidades y que aún no hayan recibido su primera dosis. Asimismo, para los próximos días se prevé aumentar la cantidad de vacunas aplicadas, de 1000 a 1800 dosis diarias.

Durante el sábado, la vacunación se desarrollará, de forma paralela, en el Gimnasio Municipal Nº 2 y en el espacio deportivo de la Escuela Nº 718 de Rada Tilly; mientras que el domingo será únicamente en barrio Pueyrredón de Comodoro, siempre en el horario de 9:00 a 14:00. Cabe aclarar, que no es necesario contar con turnos, sino que quienes acudan deben pertenecer a dicho grupo etario y presentar patologías de riesgo.

Además, se informó que, a partir de este lunes, se comenzará a notificar a personas que se encuentren en el rango entre 55 y 59 años, sin factores de riesgo, que se hayan registrado previamente en la web Vacunate Chubut.

Estas acciones se llevarán adelante mediante el trabajo conjunto de los Municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, junto al organismo local del Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de reforzar la campaña de vacunación y contar con la mayor cantidad de población inmunizada en el menor plazo posible, buscando reducir sustancialmente los casos graves de Coronavirus y aliviar la situación sanitaria en la región.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, afirmó que “mantuvimos un encuentro con funcionarios de la vecina localidad y del Área Programática Sur y acordamos vacunar a las personas de entre 50 y 59 años, que pertenezcan al grupo de riesgo y que aún no hayan sido inoculadas, más allá de los turnos que teníamos programados. La idea es empezar este sábado y continuar a lo largo de la próxima semana”.

Del mismo modo, la funcionaria informó que “a partir del lunes 7, se comenzará a notificar a aquellos individuos entre 55 y 59 años de edad, que no tengan ningún tipo de comorbilidad y estén anotados en el registro Vacunate Chubut. Esto también se realizará de forma coordinada con el Municipio de Rada Tilly y Salud provincial, con el objetivo de agilizar esta campaña de vacunación y avanzar rápidamente en la inmunización de la población”.

Por otra parte, Simunovic destacó que “en los próximos días estaremos incrementando la cantidad de dosis diarias aplicadas en el conglomerado, ya que pasaremos de 1000 a 1800, lo que nos permitirá alcanzar más rápidamente los objetivos propuestos”.

Finalmente, afirmó que “la vacunación se viene desarrollando a buen ritmo, pero instamos a la gente que, para evitar perder turnos, revise regularmente su casilla de correo electrónico, sobre todo la bandeja de spam”.