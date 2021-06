Empate de “la Banda” en Córdoba

Por 1 a 1, Guillermo Brown igualó este miércoles ante Instituto en Córdoba, en el encuentro correspondiente por la 13° Fecha de la Primera Nacional.

Mazur, abrió la cuenta para los cordobeses apenas comenzado el partido, pero a los minutos, empató desde el punto del penal para “la Banda”, Oscar Belinetz. Brown jugará nuevamente y como local, el próximo domingo ante Barracas Central desde las 11 horas.

Se trae un punto pero sigue último

Un empate se trajo desde Córdoba el plantel de Guillermo Brown, de su visita a Córdoba ante Instituto, por la 13° Fecha del Torneo de la Primera Nacional disputada este miércoles en la tarde en el Estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los brownianos, cuando en la primera jugada ofensiva de los locales, cuando ni siquiera se había cumplido el primer minuto del partido, Rodrigo Mazur anotó el 1 a 0 parcial para Instituto.

Con una “Banda” que se fue acomodando en el campo de juego con el paso de los minutos, tras sufrir el golpe, llegó la igualdad desde el punto del penal: a los 14´, Oscar Belinetz cambió por la gol la pena máxima y puso las cosas 1 -1.

En el segundo tiempo, se dieron algunas situaciones para el conjunto anfitrión que no consiguió concretar y con Brown que se mostró aún mejor en los minutos finales del partido, con diversas llegadas como por ejemplo un remate que se fue por encima del travesaño de Lautaro Parisi y posteriormente, en el último suspiro, un centro enviado por Belinetz desde la izquierda, buscó el ingreso de Santiago Gómez por el primer palo que cabeceó y vio cómo su envío se fue apenas por milímetros fuera del arco.

“La Banda” que comanda Nicolás Vazzoler, hizo los suficientes méritos para poder quedarse con el triunfo pero no tuvo la efectividad para anotar y conseguir la victoria necesitada.

En búsqueda de ese objetivo, saldrá a jugar el próximo domingo, cuando por la 14° programación de la Zona B, reciba en el Estadio “Raúl Sastre” a Barracas Central. Este cotejo, se jugará desde las 11 horas.

Para este cotejo ante el equipo bonaerense, Brown ya contará con los regresos de Axel Juárez tras cumplir la sanción por cinco amarillas y Tobías Albarracín que cumplió las dos programaciones fuera de la cancha tras la expulsión sufrida ante Tristán Suarez. Asimismo, se esperará por la evolución de Tomás Assenatto y el grado de la dolencia sufrida por Sebastián Benega de esta tarde ante Instituto.

Brown está último en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, con 10 puntos. El líder es Güemes de Santiago del Estero con 24.