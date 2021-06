Empate de Argentina ante Chile en el inicio de la Copa América

En el inicio de su participación en la Copa América 2021 en Brasil, la Selección Argentina igualó en 1 ante su par de Chile en la tarde – noche de este lunes.

Abrió la cuenta Lionel Messi con un estupendo tiro libre, mientras que Gonzalo Vargas igualó de rebote para “La Roja”, tras un penal que “Dibu” Martínez le atajó a Vidal. Después, los argentinos crearon varias situaciones de gol aunque sin desplegar un juego vistoso.

Igualdad con sabor a poco para Messi y compañía

Si bien fue un inicio de partido prometedor, la Selección Argentina no logró sostener el ritmo de juego planteado y terminó igualando en 1 ante su par de Chile, por la 1° Fecha de la Copa América Brasil 2021.

Tras algunas varias llegadas de los argentinos al área rival, llegó el tiro libre ejecutado por Lionel Messi en el primer tiempo, anotando el 1 a 0 parcial para los dirigidos por Lionel Scaloni. Resultado merecido.

Fue un buen primer tiempo para la Selección Argentina que tuvo minutos de buen juego; pero que no pudo terminar de concretar aunque sufrió, en algunos pasajes en la faz defensiva ante las apariciones de Vargas y Vidal para los chilenos.

De hecho, en el segundo tiempo, a través del punto del penal Chile tendría la posibilidad de ir en búsqueda del empate: Arturo Vidal ejecutó la pena máxima, el arquero argentino Emiliano Martínez atajó el remate pero en el rebote, Gonzalo Vargas definió para el empate.

Con el paso de los minutos, Argentina buscó generar peligro en el área chileno pero lo hizo sin ideas, apelando a lo que pudiera generar Lionel Messi en asociación con Nicolás González y Lautaro Martínez, sumando luego “Kun” Agüero y Ángel Di María. Sin embargo, en el mediocampo Argentina sufrío al no tener contención ni poder hacerse el balón ante la arremetida de Chile.

Fue final, con empate en 1 entre Argentina y Chile en el inicio de la Copa América Brasil 2021 para los argentinos que volverán a presentarse el próximo viernes, en lo que será un nuevo difícil juego: ante Uruguay