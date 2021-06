El PRO Chubut se reúne con Rodríguez Larreta

Esta semana será clave para el PRO Chubut, habrá una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, para diseñar la estrategia de cara a las elecciones legislativas 2021. Los nombres de los candidatos aún no se han definido, pero todo indica que habrá interna en Juntos por el Cambio. No solo se dirime la interna en la UCR -la otra fuerza política que integra la coalición-; sino por la tensión interna del PRO a nivel nacional, que sacude a todo el armado electoral.

El liderazgo de la oposición, tanto a nivel nacional como provincial será decisiva, no solo en las legislativas 2021, sino en la proyección para 2023. Mientras un sector de la oposición cree que hay que “poner toda la carne al asador” en las legislativas para construir mayoría en el Congreso, otros prefieren ser menos dramáticos, y en ese contexto se dirime la elección de los candidatos en cada uno de los distritos.

El encuentro de la conducción del PRO Chubut con Rodríguez Larreta será esencial, no solo en cuanto a la estrategia electoral y las candidaturas, sino sobre la consolidación del vínculo con sus socios en Juntos por el Cambio.