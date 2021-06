El PJ rechaza alianza con Chubut Somos Todos

El apoderado del Partido Justicialista en Chubut, Blas Meza Evans, confirmó que desde dicho espacio político acordaron no hacer alianza con Chubut Somos Todos. La decisión fue tomada por los consejeros partidarios, quienes delegaron a la mesa del partido la tarea de constitución de las alianzas con el resto de los espacios que quieran sumarse.

Al respecto, Meza Evans explicó que «se definió que, dentro de la alianza electoral, no se invitará a participar a Chubut Somos Todos; lógicamente, tampoco vamos a invitar al PRO y la UCR que tienen sus propias alianzas, pero todos los partidos que participan del movimiento nacional y popular están invitados a participar» y agregó que «con algunos tenemos diferencias, pero seguramente puntos de acuerdo para tener un resultado electoral que le otorgue, a la provincia de Chubut, una participación en el Congreso de la Nación».

En cuanto al ChuSoTo, «la decisión fue unánime por parte de los 25 consejeros, considerando que dicho partido y el PJ son dos cosas totalmente distintas», apuntó el ex diputado provincial, remarcando que «lo que queremos marcar es que, claramente, el gobierno de Arcioni no puede participar de una alianza de las características que estamos proponiendo nosotros, que estamos identificados con el movimiento nacional y popular, el cual no concuerda con las políticas que se llevan adelante en Chubut».