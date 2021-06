El PJ de Esquel propone que una mujer encabece la lista para las legislativas 2021

La presidenta del PJ en Esquel, Nathalia Pineda, opinó que una mujer debería encabezar la lista de candidatos a las legislativas 2021, y no descartó brindar su respaldo a Florencia Papaiani.

«No estamos siendo invitados a participar de las decisiones de nuestros propios candidatos», dijo Pineda al confirmar que se estaba coordinado una reunión virtual en la que desde la cordillera expondrían sus demandas, «se tiene que restaurar un proceso democrático para llegar a una unidad real y no impuesta desde los dirigentes históricos que tiene el partido».

Sin definiciones

«Todavía no tenemos definido a quiénes vamos a acompañar porque todavía no hay un cierre en las listas, por eso vamos a definir y marcar una postura escuchando a las bases», indicó Pineda.

Esto último «se planteó» en la última reunión del PJ, consignó la referente, aunque también reconoció que «desde el Consejo de Localidad no hemos marcado todavía un posicionamiento, sí lo hicimos en su momento cuando rechazamos una alianza con el ChuSoTo; y ahora queremos plantear quién nos representa en la cordillera, luego veremos cómo vamos a seguir adelante con este proceso».

«Queremos que se nos escuche»

Asimismo, Pineda remarcó que «para Esquel, la cabeza de la lista tiene que ser una mujer, sin duda; para mí, hoy es el momento de las mujeres y de los jóvenes», sumando a ello que «hay cuatro nombres y con esto no queremos poner un titular o un primer lugar, sino que de una vez por todas se nos escuche a los Consejos de Localidad de cada ciudad».

En tal contexto, manifestó que «estamos trabajando cara a cara con la gente y sabemos quiénes son los que lo hacen día a día; con esto no queremos imponer un nombre de la cordillera, sino seguiríamos el mismo proceso que en todos lados; queremos llegar a un consenso y que se reconozca a una persona de la cordillera o de la Comarca que vaya en la lista».

«Estamos trabajando desde la unificación de las bases», reflexionó.

Guiño a Papaiani

Sobre las versiones que señalaban a Florencia Papaiani como una eventual candidata a senadora, la dirigente de Esquel señaló que «es una mujer que tiene una trayectoria importante dentro del partido; y hay muchas compañeras más que están en esa sintonía, que nunca han dejado el partido».

Representatividad local

En caso de que no surjan nombres de la Cordillera o de la Comarca «vamos a acompañar», reconoció Pineda, quien calificó las próximas elecciones como «muy importantes» y auguró que «seguramente, algún nombre local vamos a tener, no nos cabe duda».

No obstante, adelantó que «habrá que ver cómo sigue este proceso, es algo muy dinámico» y explicó que «acá tenemos al diputado, que por lo que sabemos extraoficialmente, está participando de las reuniones; es Carlos Mantegna y además Santiago Igón, pero ello no implica que ellos estén llevando un nombre para que integre estas listas».