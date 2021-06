El IRT “Semana de mayo” fue para Eugenio Crespo

Llegó a su fin el Torneo IRT de Ajedrez del Club Capablanca de la ciudad de Trelew, certamen que definió como campeón al profesor Eugenio Crespo.

La competencia, a modo presencial, se reanudó el pasado fin de semana, tras su postergación ante las restricciones tomadas en la zona por el incremento de casos de COVID19.

Tras la suspensión, se disputó el IRT

Al tener que suspender la competencia el pasado mes de mayo por determinaciones del ejecutivo municipal debido a la subida de la curva de contagios en el valle, el Torneo IRT “Semana de mayo”, se reanudó este pasado fin de semana largo con un cambio de lugar de juego, que propiciara el distanciamiento protocolar para que puedan jugar todos los participantes.

Así, las puertas del Centro Bochófilo se abrieron para que el torneo se reanudara en sus instalaciones, participando en este torneo válido ELO 26 jugadores, la mayoría socios del club Capablanca y del Círculo de Ajedrez de Rawson.

También se sumó a jugar el esquelense Gerónimo Rossi, que había confirmado su participación en una primera instancia pero la suspensión de las actividades deportivas en el valle debió cancelar su viaje hasta que el club organizador determinara una nueva fecha.

Crespo, nuevamente el mejor

El campeón invicto del torneo fue el mejor ranking de la ciudad Eugenio Crespo con 6 puntos, seguido de Marcos Pirola y Walter Jaramillo con 5 puntos respectivamente. El premio al mejor socio Capablanca fue para Luis Balladares; el mejor premio para sub 1800 fue para el talento local Máximo Peralta, que en el próximo mes de agosto participará del Campeonato Mundial Juvenil categoría sub 12 ya que fue convocado por la FADA por formar parte del equipo argentino.

El premio al mejor no ranqueado fue para el mencionado Rossi, que en su primera participación del torneo IRT logró realizar el bloque necesario para ingresar al ranking mundial ELO, superando con su performance, los 1700 puntos. También los jugadores no rankeados Gonzalo Doucett, Denis Alcayaga y Sofía Schlund realizaron los bloques correspondientes.

Destacable la actuación de esta última de 14 años, siendo la única participante femenina, con partidas realmente interesantes demostrando que es uno de los valores juveniles más prometedores de la zona. Algunos jugadores, como el actual campeón de Rawson Lautaro Salinas, tuvieron que abandonar la competencia por compromisos personales y/o resultados deportivos adversos.