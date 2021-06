«El Estado Provincial ha abandonado al sistema de Bomberos», dijo Gastón Alcucero

Este miércoles 2 de junio se conmemoró un nuevo Día Nacional del Bombero Voluntario y en el cuartel de Puerto Madryn se realizó un sencillo acto, prácticamente sin invitados atendiendo a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad. Luego del evento, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, dialogó con la prensa respecto a este día y la actualidad bomberil: «En principio, nuestra institución está en un buen momento y tiene que ver con la consolidación de nuestro trabajo que venimos desarrollando de manera seria, transparente, con políticas transversales que la hicieran crecer desde la infraestructura, la capacitación y el equipamiento».

Por otra parte, Alcucero se refirió a la situación chubutense y aseguró que «el Estado Provincial está ausente hace muchos años, tenemos un gobierno que ha abandonado al sistema, no hay una política con verdadero contenido para con nuestro sistema, no entienden que el servicio lo tiene que garantizar el Estado y lo prestan las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Quedó al descubierto en los últimos incendios en la cordillera la precariedad que tienen algunos cuerpos de bomberos en la provincia y que, aún así, prestan el servicio con un riesgo que no deberían tener».