“El Depo” vuelve al ruedo, el lunes se reanuda el Torneo

Con la disputa de la 7° Fecha, el próximo lunes se reanudará la competencia del Torneo Federal A, categoría en la que el Deportivo Madryn es el representante chubutense y que será anfitrión de su par de Camioneros.

El cotejo, se jugará desde las 15 horas en el Estadio “Abel Sastre”.

Lunes de fútbol “Aurinegro”

Luego de una semana y días con actividad oficial suspendida, el Torneo Federal A volverá a la competencia el próximo lunes y martes, con la disputa de la 7° programación de la Temporada 2021.

Fue confirmado que la competencia se reanudará con la 7° fecha, por lo que el Deportivo Madryn jugará ante su par de Camioneros de Esteban Echeverría, jugándose desde las 15 horas en el Estadio “Abel Sastre”.

“El Depo”, que viene transitando un gran momento en el inicio de este Torneo Federal, buscará seguir en la buena senda ante su rival que se ubica dentro de las últimas posiciones de la tabla de la Zona Sur.

Vale destacar que ante esta autorización para el regreso de la competencia, los clubes que en la fecha 7 debían ser anfitriones, debían confirmar por nota al Consejo Federal que día decidían jugar, si lunes o martes. En tanto, al menos por el momento, no existe programación de fechas para la 8va jornada, pero se definirá en los próximos días. La variante que empiece a jugarse íntegramente entresemana existe y será estudiada.

Fútbol – Torneo Federal A

Programación de la 7° Fecha

Zona Sur

Ciudad de Bolívar Vs. Circulo Dep.

Cipolletti Vs. Ferrocarril O.

Independiente Vs. Villa Mitre

Estudiantes Vs. Desamparados

Sp. Peñarol Vs. Sansinena

Olimpo Vs. Juventud Unida

Dep. Madryn Vs. Camioneros

Sol De Mayo Vs. Huracán LH

Zona Norte

Sportivo Ac Vs. Juv. Unida G.

Douglas Haig Vs. G. Y Tiro

G. Esgrima Vs. Sarmiento

Racing C. Vs. Sp. Belgrano

C. For Ever Vs. De.Pro.

Ctral. Norte Vs. Def. Belgrano

Crucero Del N. Vs. Unión S.

Libre: Boca Unidos