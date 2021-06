Dóvalo dirigirá Brown – Barracas

El próximo domingo, Guillermo Brown recibirá a Barracas Central, en el marco de la 14° Fecha del Torneo de la Primera Nacional.

El partido, se jugará desde las 11 horas y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo. El plantel browniano arribó a Puerto Madryn en el mediodía de este jueves, tras el empate obtenido ante Instituto en Córdoba.

“Banda” con programación para recibir al “Guapo”

Ya está programada la Fecha 14 del Torneo de la Primera Nacional, programación en la que Guillermo Brown será anfitrión de Barracas Central en el Estadio “Raúl Conti” el domingo desde las 11 horas.

Este jueves, la AFA comunicó las ternas arbitrales que estarán a cargo de los encuentros del venidero fin de semana, por lo que el cotejo entre los brownianos y “El Guapo”, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

A la vez, este será asistido por Gerardo Carretero y Mariano Ascenzi, siendo el Cuarto Árbitro el bahiense Fernando Marcos.

En horas del mediodía de este jueves, arribó a Puerto Madryn vía terrestre, el plantel de “La Banda”, tras el empate obtenido el miércoles ante Instituto en Alta Córdoba, por 1 a 1.

Por su parte, Barracas Central llegará a este encuentro victorioso, tras haber ganado en la Fecha 13 a su par de Atlético Rafaela, por 2 a 1.

Habilitadas cuatro incorporaciones

Por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, se informó a través de Boletín Oficial, que los clubes de Primera Nacional, como así también de Primera B y Primera C, podrán incorporar hasta cuatro jugadores en el actual mercado de pases.

Esta habilitación se da también porque el mercado de pases actual cuenta con características diferentes a otros, ya que en algunos casos los clubes no cuentan con un gran prepuesto desde lo económico para sostener a los jugadores con mejores rendimientos ante nuevas ofertas, más aun teniendo en cuenta que llegando al 30 de junio hay casos en los que culmina el acuerdo y estos se quedan con el pase en su poder.

En lo que respecta a la Primera Nacional, el mercado finalizará el jueves 8 de julio a las 20 horas; mientras que una semana antes cerrará el correspondiente a la B y C.

Teniendo en cuenta esto el Club Guillermo Brown tendría la posibilidad de sumar nuevos futbolistas si así lo requiriera el CT que lidera Nicolás Vazzoler y si el presupuesto armado por la dirigencia así lo permitiera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio luz verde para que el Ascenso pueda realizar hasta cuatro incorporaciones durante este mercado de pases, tal como anticipó Doble Amarilla.

La medida ya fue adoptada por el Torneo Federal y restaba dar visto bueno a las categorías Primera Nacional, Primera B y Primera C, donde todos los dirigentes tenían que debatir si daban o no lugar a esta posibilidad.