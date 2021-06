Cosechando rechazos

Tras conocerse la media sanción del Senado al proyecto de ley que establece cupos para garantizar la presencia de mujeres y personas trans en las tripulaciones de los barcos pesqueros, desde la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, expresaron que, si bien apoyan iniciativas que promuevan la diversidad de género a bordo de los buques dedicados a la pesca, esto no puede prosperar si se hace de manera compulsiva, como sería el caso con una ley de cupo. “Entendemos que el camino que se pretende transitar a partir de que la iniciativa tome forma de ley y comience a ser aplicada, nos conducirá a un callejón del cual solo se podrá salir por la vía de excepciones en cada caso y no aportará a la solución de fondo de la cuestión”, advierten respecto de los términos en que está planteado el proyecto que impulsó la senadora Nancy González. El personal de la pesca no es de creación instantánea, “sino que requiere tiempo académico, tiempo de experiencia laboral a bordo y tiempo personal para sostener una vida digna”, resalta el presidente del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (CESMAr), Jorge Frías, al expresar que resulta necesario que las políticas públicas estén dirigidas a la promoción de la actividad para que resulte más atractiva a las mujeres y personas trans, ya que en la actualidad y según las estadísticas, el interés es casi nulo, puesto que no existe ley alguna que impida a ningún género acceder a la formación profesional, y sin embargo no están haciendo fila para ingresar. El CESMAr, reconoce su propio interés en ser parte del cambio de paradigma, pero rechaza de plano el proceso compulsivo que supone una ley de cupo. Resulta evidente la falta de análisis previo de la senadora González, que impulsó un proyecto de ley que impresiona políticamente correcto por la perspectiva de género, pero que escasea de todo lo demás para un efectivo cumplimiento si se convirtiera en ley, o al menos así se desprende de los argumentos de todos los expertos.