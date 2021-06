Comodoro: Hallan culpables a los acusados por el homicidio de Alexis Cueva

Un tribunal penal de Comodoro Rivadavia integrado por Daniela Arcuri, Mariel Suárez (en forma presencial) y Alejandro Soñis (vía remota) dio a conocer su veredicto de responsabilidad penal en el juicio por el homicidio de Alexis Cueva. Luego de deliberar el tribunal dispuso declarar penalmente responsable a Renzo Muñoz y David Bustamante como coautores funcionales del homicidio de Alexis Cueva. El próximo viernes 11 de junio, a las 09:00 hs., se concretará la audiencia de cesura o imposición de pena.

En la pasada audiencia de alegatos finales la fiscal consideró que fue probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la coautoría de Muñoz y Bustamante en el homicidio de Cueva, por lo cual requirió se los declare penalmente responsables. Por su parte el defensor de Muñoz solicitó se lo declare responsable, pero de “encubrimiento, no de homicidio”, y que el homicidio fue un “crimen pasional cuyo autor fue Bustamante”. En tanto que la defensora de Bustamante pidió “su absolución por el beneficio de la duda”.

Los jueces del tribunal entendieron que se ha acreditado tanto la materialidad como la coautoría del hecho en cabeza de ambos imputados. Hubo una acción mancomunada de ambos, lo cargaron en el baúl y luego lo arrojaron en el Arroyo La Mata para deshacerse del cuerpo. Hubo una convergencia de voluntades de ambos imputados, luego de matarlo trasladan el cuerpo hasta el lugar en el que lo descartaron, concluyeron los jueces. Existió así una coautoría funcional donde cada uno de los imputados desplegó su lugar para darle muerte a Cueva. No es posible que Muñoz estuviera en el lugar donde se produce el homicidio sin escuchar nada, concluyeron los jueces.

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri, e integrado por Mariel Suárez (en forma presencial) y Alejandro Soñis (vía remota), jueces penales; el Ministerio Público Fiscal representado por Camila Banfi, fiscal Jefa; en tanto que la defensa de Muñoz fue ejercida por Guillermo Iglesias, defensor particular y la de Bustamante por Cristina Sadino, defensora pública.

El homicidio de 2019

El homicidio de Alexis Cueva acontece el pasado 23 de noviembre de 2019, entre las 18 y las 22,30 hs aproximadamente, en momentos en que Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y un testigo, se encontraban reunidos en la casa de éste último, sita en Los Nogales al 800 de esta ciudad, cuando llegó la víctima Alexis Esteban Cueva, quien se quedó con ellos compartiendo unas bebidas.

En un momento dado, cerca de las 22.30 del mismo día, se retiran del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del vehículo Fiat Punto, propiedad de Leonardo Bustamante, y por motivos que a la fecha se desconocen, entre las 22.30 hs. del 23 de noviembre de 2019 y las 13 hs. del 28 de noviembre de 2019, Muñoz y Bustamante dieron muerte a Cueva, acometiéndolo mediante el uso de un arma blanca, asestándole siete puntazos en el cuello, los que provocaron la muerte de Alexis Cueva.

Posteriormente a ello, ambos imputados trasladaron el cuerpo de Cueva en el vehículo señalado, arrojando el mismo en inmediaciones de Arroyo La Mata, ubicado en el camino Juan Domingo Perón, altura de la puerta 4 que da ingreso al Autódromo General San Martin de esta ciudad. Lugar donde finalmente fue hallado el día 28 de noviembre, en virtud de los rastrillajes efectuados por la policía provincial, los cuales se llevaron a cabo debido a la investigación iniciada por la denuncia de desaparición de persona realizada por la madre de la víctima, el día 25 de noviembre de 2019. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio simple”, en calidad de “coautores” para ambos imputados.