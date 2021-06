«Como tirar nombres, también puedo proponer a mi madre como candidata», ironizó Gustavo Sastre

En medio del debate interno del Partido Justicialista acerca de las candidaturas para las próximas elecciones, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, consideró que el lunes próximo debería haber definiciones, y «reconocer quienes son los mejores candidatos». Consultado acerca de la posibilidad de que Florencia Papaiani o Rosario Nervi sean candidatas, Sastre sostuvo que, «podemos tirar un montón de nombres, yo también puedo proponer a mi madre que sea candidata», ironizó.

«Me parece que debemos respetar a quienes vienen haciendo un trabajo importante dentro del Partido Justicialista. Hay nombres de mujeres que militan hace muchísimo en la provincia y que tienen un recorrido más importante que otros compañeros y compañeras», dijo Sastre relativizando de ese modo los nombres de las dos valletanas.

Mujeres y renovación

A pesar de su análisis sobre los nombres que surgieron tras la última reunión del PJ, el intendente de Puerto Madryn afirmó que el «sector femenino tiene que tener un rol preponderante» en el armado de las listas, al tiempo que consideró «si no hay renovación, el PJ estará marcado a seguir obteniendo los mismos resultados que en las últimas elecciones».

«Hay que seguir haciendo reuniones, pero hay que tomar decisiones y definiciones, sino es seguir girando la rueda y no tiene mucho sentido. Yo creo que el lunes se tiene que tomar la decisión, será cuestión de buscar la madurez política de cada uno de los que participa de las reuniones y sincerarse en reconocer quiénes son los mejores candidatos», dijo Sastre.

En sus declaraciones a la prensa madrynense, el Jefe comunal aseguró que son «tres o cuatro los nombres que pueden encabezar las listas, pero también son ocho las personas que tienen que estar», dijo al remarcar que quienes integren las listas «tienen que ser personas que encarnen, que representen y que lleven la lealtad necesaria a un gobierno nacional en estos tiempos tan difíciles y no solamente personas que llenen las listas y que después nos lleven a tener un dolor de cabeza por no cumplir el objetivo».

UyO afuera

Finalmente, luego del anuncio del apoyo de Unidos y Organizados a una posible candidatura de Carlos Linares, el intendente de Puerto Madryn resaltó el hecho de que UyO sea un partido municipal y que «nada tiene que ver con el Partido Justicialista. El Consejo de Localidad de Puerto Madryn ha expresado que no va a hacer alianzas con un partido que es totalmente opositor al gobierno y que no tiene ningún tipo de lugar en las políticas que llevamos adelante en la gestión municipal».