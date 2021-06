Codesal se entrena mientras espera por reanudación de torneos

La ciudad de Esquel, cuenta desde hace años con una representante en el handball a nivel nacional, como es el caso de la arquera Luciana Codesal.

La joven, es jugadora desde hace varias Temporadas de Ferrocarril Oeste, e integra la Selección Argentina.

Luciana Codesal comparte su presente

La jugadora esquelense Luciana Codesal, es desde hace algunos años, integrante de la Selección Argentina de handball y del club Ferrocarril Oeste: es arquera en tal institución y ha sido parte de los últimos procesos de “la Garra”.

“Lula” Codesal comenzó a dar sus primeros pasos en el handball a sus 10 años en la Escuela, formándose como jugadora en la Escuela Municipal de Esquel, pasó por seleccionados provinciales y hoy es jugadora del Ferro Carril Oeste de Buenos Aires.

A los 14 años fue convocada a la selección argentina y desde entonces no ha dejado de vestir la “celeste y blanca”. Hoy con 22, Luciana ya tiene en su haber con la Mayor un Mundial (Japón) y un torneo Panamericano.

En dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes, Codesal compartió su presente, al decir que “este año arrancó un poco más movido por suerte. El año anterior hice casi toda la cuarentena en Esquel y recién en octubre pude volver para empezar a entrenar con la selección de cara al torneo preolímpico que se jugó en marzo”.

Luego hizo un rápido repaso de su carrera, contando que se formó “en la Escuela Municipal de Esquel. Después empecé a jugar en los seleccionados chubutenses a los 14 años. Ese mismo año tuve la suerte de participar de mi primer seleccionado argentino (Menores) y a partir de ahí toda la tira de las inferiores (Menores, Cadetes, Juveniles y Junior). Cuando terminé el colegio me vine a vivir a Buenos Aires, entré a Ferro y luego me llamaron a la selección Mayor, en la cual sigo hasta el día de hoy”.

Cerca de diez años en selecciones nacionales de manera ininterrumpida no es poco para una deportista chubutense y “Lula” cuenta lo que significa: “En 2012 empecé a formar parte de la selección. Son casi diez años. Es un orgullo y una responsabilidad muy grande, también porque crecí con eso. Atravesó toda mi adolescencia y gran parte de mi vida y me llevó a ser lo que soy hoy, tanto como jugadora y persona”.

En cuanto a sus objetivos, ¨Lula¨ contó que “sigo jugando en Ferro, aunque en este tiempo solamente entrenando. Al ser un deporte en equipo y en recinto cubierto se hace bastante complicada la vuelta del torneo. La verdad no vemos cerca la posibilidad de volver a jugar y por el momento seguiremos entrenando para estar preparadas”.

En cuanto al seleccionado y lo que viene para el equipo dirigido por “Dady” Gallardo, indició que “teníamos programado un Sudamericano que se iba a realizar en junio, pero no se va a jugar asique nuestro próximo objetivo será el Mundial de Mayores. Después de que pase la semana de restricciones retomaremos los entrenamientos con la selección pensando en el mundial que se jugaría en diciembre en España y esperemos que se pueda concretar”.