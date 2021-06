Chubut: Este domingo reportaron once muertes con Covid-19

El Ministerio de Salud de Chubut reportó este domingo 109 casos positivos de Covid-19 y once fallecimientos. Sin embargo, los datos de la semana epidemiológica 24, muestran un descenso de casos diagnosticados. Así se desprende del análisis del ministro de Salud, Fabián Puratich, quien puso en valor las medidas de cuidado al tiempo que reconoció que aún es alta la ocupación de camas críticas en la provincia.

En el Área Programática Sur, el mayor conglomerado urbano, “sigue bajando por tercera semana consecutiva la cantidad d casos diagnosticados pero, la ocupación de camas sigue siendo muy alta”, advierte Puratich.

En el Área Programática Trelew, “independientemente del descenso global vemos en Rawson un leve aumento, sabiendo que la meseta comenzó muy baja, pero es la única localidad de las más grandes que muestra un ascenso en las últimas semanas y donde también aumento la ocupación de camas críticas”.

En este sentido, Ministro de Salud recordó al comienzo de la pandemia el Hospital de Rawson no tenía UTI, “y ahora tiene una con 8 camas que están ocupadas a un 80%”.

En el Área Programática Norte, revela un descenso por tercera semana consecutiva, “con la misma situación con respecto a las camas críticas que es lo que sigue manteniendo el nivel de alerta y preocupación”.

El Área Programática Esquel se ve la misma situación que en resto de las áreas, donde siguen brotes en distintas localidades, “con ocupación de camas críticas y donde se ventilaron y sostuvieron pacientes en el Hospital Subzonal El Maitén lo cual implica un gran esfuerzo de su personal tanto profesional como no profesional. Por primera vez en mucho tiempo, se bajó el porcentaje de ocupación de camas críticas en Esquel a un 85%, siendo igualmente muy alto y tensionado”, indicó Puratich.

Reporte epidemiológico

Este domingo se reportaron 109 casos positivos de Covid-19 en Chubut, de los cuales 53 corresponden a Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 4 en Sarmiento, 10 en Trelew, 9 en Gaiman, 14 en Rawson, 1 en Dolavon, 10 en Puerto Madryn, 6 en Gobernador Costa, 1 en Lago Puelo y 1 en Cholila.

El Ministerio de Salud informó once fallecimientos, seis fallecidos de Comodoro Rivadavia, tres mujeres de 94, 79 y 61 años, tres varones de 79, 69 y 66 años. Todos con comorbilidades.

Una mujer de Sarmiento de 44 años con comorbilidades, un varón de Gaiman de 47 años con comorbilidades, un varón de Rawson de 62 años con comorbilidades, una mujer de Trelew de 63 años con comorbilidades, una mujer de Gobernador Costa de 74 años con comorbilidades.