Centro PESCAR-PAE: 17 jóvenes se graduaron en programación web full stack

El Centro Pescar PAE ya cuentan con los primeros 17 egresados del año 2021. Se trata de estudiantes pertenecientes a Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Sarmiento, Caleta Olivia y Las Heras que a lo largo de 6 meses recibieron – de manera virtual – capacitación en programación web full stack y obtuvieron un diploma de Educación IT expedido por la Universidad del Salvador. Durante el segundo semestre del año se iniciarán nuevos cursos sobre Construcción en seco y Asistente geriátrico y domiciliario.

Desarrollo regional

La iniciativa es promovida por el Programa Pymes de PAE junto a las agencias de desarrollo de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia y Pico Truncado, la Fundación Pescar y empresas de la zona. El objetivo del Centro PESCAR es ofrecer un espacio educativo en el cual jóvenes de entre 18 y 30 años reciban formación personal y laboral con el fin de favorecer su plena inclusión socio laboral. Durante la cursada los alumnos reciben diferentes herramientas, habilidades y competencias de empleabilidad y desarrollo personal.

Más de 300 horas de capacitación

En este caso, los participantes recibieron 320 horas de capacitación en programación web full stack y a su vez, durante los últimos 3 meses, participaron de un Programa de Mentorías con la empresa SALESFORCE con el objetivo de que los mentores pudieran acompañar a los jóvenes en su desarrollo profesional a través del intercambio de conocimientos y experiencias.

Incorporar herramientas

Gonzalo Chocán es uno de los 17 egresados del Centro Pescar PAE y ,luego de su graduación, comenzó a trabajar en Pan American Energy como Supervisor de Data Mining para Tratamientos Químicos. Chocán destacó que “mi paso por el centro Pescar fue muy gratificante, descubrí habilidades personales que no sabía que tenía, incrementé mi autoconfianza, obtuve muchas herramientas útiles para buscar trabajo y sobre todo me encontré con un gran grupo humano. Mientras fue avanzando me sorprendí con todas las herramientas personales y laborales que el programa brindaba”.

Objetivos laborales

Con respecto a su nuevo trabajo Gonzalo explicó que “consiste en automatizar diversos procesos que se realizan hoy en día en el sector, actuar de intermediario entre este sector y tecnología operacional en cuanto a requerimientos para el sistema web del área, cargar, mantener y actualizar planes de trabajo para los recorredores, ser parte del proceso de instalación de tele medición en los puntos dosificadores de químicos, entre otras tareas. Mis objetivos laborales son poder crecer dentro de la empresa y que mi trabajo agregue valor”.

Acompañamiento y seguimiento, las claves

Finalizado el programa, la Fundación PESCAR acompaña a los egresados durante 2 años buscando así asegurar la terminación de los estudios secundarios y relevar el inicio y evolución de estudios superiores y la empleabilidad de los participantes. También, durante la cursada, los datos de los participantes son ingresados en la plataforma SIRVE y actualizados permanentemente. En este mismo sentido, la Fundación busca acercarlos a búsquedas laborales de empresas y los acompaña en el proceso de postulación y selección.

Inserción laboral

La coordinadora del programa Pymes de PAE, Sabina Trossero, destacó: “Es una gran satisfacción poder contar con este programa de empleabilidad que acerca a los jóvenes al mundo laboral y les brinda diferentes herramientas que les permiten el desarrollo de nuevas habilidades para potenciar su crecimiento, no sólo para insertarse en una empresa sino también generando la posibilidad del autoempleo. Este año, la virtualidad sigue siendo un gran desafío, pero logramos transformar el programa y nos permitió llegar a las diferentes comunidades, ampliando aún más el aprendizaje, compartiendo las visiones y experiencias de los jóvenes de la región. Las temáticas de formación también se adaptaron a las nuevas necesidades del mercado laboral y apuntan a formar jóvenes en los nuevos empleos que requiere el contexto actual”.

Más ciclos de formación

Desde PESCAR-PAE confirmaron nuevas propuestas para el segundo semestre del año en Comodoro, Sarmiento y Caleta Olivia, dos de las cuales iniciarán en los meses de julio y agosto: «Construcción en seco», que será brindada por FUNESPA; y «Asistente geriátrico y Domiciliario», que será dictada por el Hospital Británico. Todas las formaciones se realizan en un trabajo articulado entre el Programa Pymes de PAE, las agencias de desarrollo locales y Fundación Pescar.