Carlos Tevez convoca a conferencia: no seguirá en Boca

¿Cuál será el futuro de Carlos Tevez? El delantero de Boca Juniors, referente y capitán del equipo “Xeneize”, anunciará esta tarde, en conferencia de prensa, que no continuará en la institución, tal como ha trascendido.

Si bien algunos especulan con que se tratará de la confirmación de su retiro, otros prefieren aguardar a las 18 horas, horario del encuentro que convoca a los medios de comunicación, junto al DT Miguel Ángel Russo y el Vicepresidente y miembro del Consejo de fútbol boquense, Juan Román Riquelme.

¿Qué pasará con Tevez?

Esta tarde, desde las 18 horas en una conferencia convocada en Casa Amarilla en el Predio de Boca Juniors, el capitán y referente del “Xeneize”, Carlos Tevez, anunciará detalles sobre su futuro.

En principio y según trascendidos, explicará que no continuará en la institución boquense. Vale destacar que tiene contrato con el club hasta diciembre de este 2021 y que, ante sus bajos rendimientos, el fallecimiento de su padre, la imposibilidad de conseguir títulos y a las vistas del recambio que se viene en el equipo, “El Apache” ha decidido que no seguirá defendiendo los colores “azul y oro”.

En esta conferencia, estará acompañado por el DT Miguel Ángel Russo y el Vicepresidente y encargado del Consejo de Futbol, Juan Román Riquelme. De hecho, ambas partes ya fueron informados de la intención del futbolista de “Fuerte Apache”.

Según indica el sitio web ´Doble Amarilla´, Tevez tendrá en consideración, varias ofertas de sumarse a equipos de la MLS de los Estados Unidos, chance de regresar al futbol de China como así también, oportunidad de volver al Brasil.

Tal como se indicó más arriba, “Carlitos” tiene contrato con Boca hasta diciembre de este año, con el detalle, no menor, que en junio él o el club podían rescindir el vínculo por una cláusula presente al momento de la firma. Es decir, decida lo que decida Tevez, estaría dentro de lo legal y no estaría haciéndole ningún «daño» a Boca.