Campaña en las redes

El contexto de pandemia exige a quienes resulten candidatos de cara a las elecciones legislativas de este año, un uso constante de los medios de comunicación tradicional y las redes sociales como herramientas para conectar con electorado. Sin embargo, para que resulte exitoso, el usufructo de las redes deberá ser también racional. Vamos con el primer ejemplo. Ana Clara Romero, concejal de Comodoro Rivadavia, con aspiraciones de encabezar una lista en las legislativas 2021, publica una convocatoria para reunirse en una plaza pública y pedir por la presencialidad en las escuelas. La reacción con tono de campaña provino de Carlos Linares, quien también tiene aspiraciones a ocupar una banca en el Congreso. El exintendente publicó una captura del mensaje de Romero en su cuenta de Twitter con esta leyenda: “Señora, ¿por qué no usa su energía y sus ganas en favor de la gente?”. He aquí que las respuestas no tardaron en llegar, y cerca del 95% fueron reacciones negativas para con el Presidente del PJ Chubut. En este caso, la publicación no obtuvo el efecto deseado. Quizá la próxima vez, Linares corra con mejor suerte.