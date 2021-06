Camarones: «Tenemos a mi papá en el ataúd hace 15 horas, me lo entregaron con la cara quemada»

El hijo del hombre de 70 años fallecido en Camarones, Javier Porqueras, se refirió a la situación ocurrida en el Hospital de dicha localidad, donde su padre ingresó por una dolencia cardíaca y, tras intentar reanimarlo con un desfribrilador, el mismo sufrió un desperfecto y le provocó quemaduras en el rostro a este último, ya fallecido.

Radicaron la denuncia

En diálogo con AzM Radio, Porqueras contó que «nos presentamos en la Comisaría e hicimos la denuncia, y en este momento estamos esperando que Fiscalía autorice si hacen o no una prueba forense o no» y relató que «mi papá falleció alrededor de las 16 horas de ayer, el cuerpo está en el velatorio y estamos esperando; estos trámites son lentos».

Reclamo «justo»

«Acá no tienen cómo movilizar el cuerpo hasta Comodoro Rivadavia, tampoco tienen una morgue, tenemos a papá en el ataúd hace 15 horas, es preocupante y con la ansiedad se hacen largas las horas», explicó el hijo del difunto, añadiendo que «más allá de que mi padre haya fallecido por problemas cardíacos, estamos reclamando y nos parece justo que esto no vuelva a pasar, ya que no puede ser que haya personas que utilicen ese tipo de aparato (por el desfibrilador) sin estar calificadas para ello».

«Queremos sacarnos las dudas»

Asimismo, Porqueras se preguntó «cómo puede ser que no estuviera en su lugar de trabajo un médico que debía estar de guardia» y «por qué tardó tanto tiempo».

En tal sentido, advirtió que «nadie nos salió a explicar que tuvieron un accidente, algo que puede pasar, pero es todo tan confuso y nadie aclara nada, por eso ahora queremos sacarnos las dudas; puede haber fallecido de un problema cardíaco, pero que se le prenda fuego el rostro y me lo entreguen totalmente afectado, es una situación muy rara; inclusive, él entró con cabello y está calvo, lo raparon, hasta le faltan las pestañas».