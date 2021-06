Bariloche: Advierten que sin temporada de invierno «la vamos a pasar muy mal»

El secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche y presidente del Emprotur, Gastón Burlón, habló sobre la situación epidemiológica local y su incendencia en la actividad.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «estamos muy mal ya que no hay turismo y las restricciones del último DNU hicieron que la poca demanda que había se diluyera, ahora estaría habilitado el turismo pero no hay demanda» y recordó que «hemos tenido una temporada de verano increíble, con más de 400.000 visitantes y sólo 600 contagios en los mismos, lo cual quiere decir que cuidándose y comportándose responsablemente, el turismo no contagia».

Las empresas «no tienen más respaldo»

Asimismo, Burlón expuso que «casi el 50% de la gente de Bariloche vive del turismo, el cual estuvo cerrado desde marzo hasta prácticamente del año pasado, ya que en octubre hicimos una prueba de apertura de turismo provincial pero no fue exitosa ya que tampoco vino tanta gente» y planteó que «si no logramos tener una temporada de invierno a nivel local vamos a estar muy complicados; hay muchas familias que viven del turismo en Bariloche, tanto operadores como transportistas, artesanos, etcétera, pero las empresas ya no tienen más respaldo porque no pueden seguir poniendo si no tienen trabajo».

«El turismo interno nuestro no es el fuerte, sí en el caso de Neuquén donde tenemos un gran público que nos visita y desde donde vino mucha gente del valle a visitarnos cuando se abrió el turismo», añadió.