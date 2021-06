Argentina y Uruguay preparan su duelo por la Copa América

La Copa América iniciará este jueves su 2° programación, fecha que el día viernes contará con el cotejo entre la Selección Argentina y su par de Uruguay.

En el caso de los argentinos, se entrenan en el Predio de AFA listos para emprender vuelo este jueves; mientras que los “charrúas” viajaban al cierre de esta edición.

En la previa de Argentina – Uruguay

La Selección Argentina se entrena en el Predio de AFA en Ezeiza, de cara a su segunda presentación por la Copa América Brasil 2021, que los tendrá disputando el próximo viernes su juego ante Uruguay.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaban este miércoles en la tarde, y su CT deberá trabajar en la definición del once inicial para el partido ante sus pares “charrúas”, ya que se vislumbra cambio de esquema que podría ser con línea de tres o con cuatro jugadores.

En cuanto a los futbolistas, vale destacar que Cristian “Cuti” Romero podrá estar disponible para el cruce ante “la Celeste”, tras recuperarse de una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo derecho que le impidió jugar en la 1° Fecha.

Este jueves, los argentinos emprenderán viaje rumbo a Brasilia para esperar no solo el juego del viernes frente a Uruguay, sino también lo harán para la 3°Fecha, del lunes ante Paraguay.

En tanto, por parte de la Selección de Uruguay, los comandados por Oscar Tabarez, también están realizando sus entrenos pensando en la Argentina, practicando en el complejo deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“El Maestro” ya evalúa un posible once inicial, en el que se darían cuatro cambios respecto del último partido que jugó el seleccionado, ante Venezuela por las Eliminatorias: Fernando Muslera, Martín Cáceres, Josema Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Vale destacar que los uruguayos, quedaron Libres en la 1° programación.

En la jornada de este miércoles, los uruguayos se trasladaban a Brasilia, para esperar el partido que se disputará el viernes desde las 21.