Argentina visita a Colombia por la 8° Fecha

Las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL de cara al Mundial de Qatar 2022 disputarán este martes su 8° programación, con interesantes encuentros entre los que se destaca el partido entre la Selección Argentina y su visita a Colombia.

El equipo que comanda Lionel Scaloni, buscará sumar en Barranquilla, en un cotejo que contará con presencia de público, lo cual genera gran expectativa ante el contexto de pandemia y situación social y en aquel país.

Martes de Selección

La fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este martes y de manera completa, con los seleccionados en pleno desarrollo de su camino a Qatar 2022.

La selección Argentina, visitará a Colombia, a jugar esta tarde – noche, con algunas variantes en el once inicial planteado por Lionel Scaloni con respecto a quienes jugaron el pasado jueves la 7° fecha en el empate ante Chile.

Enfrente, estará el conjunto “Cafetero” que viene de ganar en su visita a Perú por un contundente 3 a 0.

Vale destacar que la tabla de posiciones, se destaca el liderazgo de Brasil, que no debe descuidarse porque solo está por 4 puntos encima de Argentina, y una tabla cada vez más comprimida en la zona medular.

En cuanto a sus últimos cruces entre Argentina y Colombia, se recuerda que los colombianos vencieron por 2-0 en su último partido ante Argentina en Salvador de Bahía en la fase de grupos de la CONMEBOL Copa de América de 2019. La última vez que la selección ‘cafetera’ enlazó dos triunfos seguidas frente a la Albiceleste fue en el clasificatorio para el Mundial de 1994 cuando ganó 2-1 en Barranquilla y 0-5 en el Monumental.

Colombia viene de perder en casa por 0-3 ante Uruguay. No encadena dos derrotas consecutivas en un clasificatorio desde sus dos primeros compromisos como local para el Mundial de Alemania 2006 (1-2 ante Brasil y 0-1 frente a Venezuela en el año 2003).

Argentina ha ganado sus últimos tres compromisos a domicilio en Clasificación para el Mundial y está en disposición de igualar su mejor racha de triunfos consecutivos como visitante en Eliminatorias (cuatro entre el de 1998 y el de 2002, incluyendo el 1-3 ante Colombia en junio del año 2000).

Fútbol – Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

Fecha 8 – Programación

Ecuador vs. Perú

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Hora: 16:00 locales (21:00 GMT)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Venezuela vs. Uruguay

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)

Hora: 18:30 locales (22:30 GMT)

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Paraguay vs. Brasil

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Hora: 20:30 locales (00:30 GMT)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Colombia vs. Argentina

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Hora: 18:00 locales (23:00 GMT)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Chile vs. Bolivia

Estadio: San Carlos de Apoquindo (Santiago)

Hora: 21:30 locales (01:30 GMT)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)