Argentina recibe a Chile en el “Madre de las ciudades”

La ciudad de Santiago del Estero, será este jueves por la noche, escenario de la presentación de la Selección Argentina de Fútbol, por la 7° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 ante Chile.

El encuentro, se jugará desde las 21 horas en el Estadio “Madre de las ciudades”, contando con el arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela.

Vuelve a jugar “la Selección”

Las selecciones sudamericanas retoman la puja por los cuatro boletos directos y la opción del repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas, las más emocionantes del mundo, rumbo al Mundial FIFA – Catar 2022.

La pasión del fútbol sudamericano se palpitará a pleno en este junio, cuando se disputen las 7° y 8° Fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto a los antecedentes entre “La Albiceleste” y “la Roja”, Argentina solo ha perdido una vez frente a Chile en sus últimos 34 encuentros oficiales (20V 13E) y fue en Chile por 1-0 en octubre de 2008. De hecho, Argentina jamás ha perdido en casa contra los chilenos (34PJ 28V 6E) siendo el rival al que más se ha enfrentado como local sin perder.

Argentina no ha perdido en sus últimos 11 encuentros oficiales (7V 4E) desde que perdiera contra Brasil 2-0 en las semifinales de la Copa de América 2019, dejando su portería a cero en cinco de ellos. Se trata de su mejor racha de partidos invicto desde los 15 consecutivos del año 2016 (10V 5E).

En cuanto al once elegido por Lionel Scaloni para este cotejo, el DT lo confirmó este miércoles en conferencia de prensa: “el equipo está definido. Vamos a jugar con Emiliano Martínez, Juan Foyth, Cristián Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; Paredes, Ocampos, De Paul, Messi, Ángel Di María y Lautaro”, indicó.

Asimismo, quien no viajó a Santiago del Estero es Sergio “Kun” Agüero, ya que en el testeos de antígenos, el futbolista dio positivo; pero en un posterior PCR resultó negativo. Por precaución, no formó parte de la delegación y se queda en el Predio de AFA alistándose para el choque ante Colombia. De hecho, Agüero que tuvo COVID en enero de este 2021, venía de hacerse 2 hisopados en menos de una semana por la final de Champions y tras su llegada al Barcelona.

Fútbol – Eliminatorias CONMEBOL Sudamericanas Qatar 2022

Fecha 7 – Programación

Jueves 03/06

Bolivia vs. Venezuela

Estadio: Hernando Siles (La Paz)

Hora: 16:00 hora local

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Uruguay vs. Paraguay

Estadio: Centenario (Montevideo)

Hora: 19:00 hora local

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Perú vs. Colombia

Estadio: Estadio Nacional (Lima)

Hora: 21:00 hora local

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Argentina vs. Chile

Estadio: Estadio Único (Santiago del Estero)

Hora: 21:00 hora local

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Viernes 04/06

Brasil vs. Ecuador

Estadio: Beira Rio (Porto Alegre)

Hora: 21: 30 hora local

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)