Argentina perdió con Eslovenia

En la 2° Ronda de la Liga de Las Naciones que se disputa en Rimini, Italia, la Selección Argentina de Vóley Masculina, cayó ante Eslovenia.

Tras conseguir su primer triunfo en la competencia ante Alemania, el conjunto “Albiceleste” esperaba la remontada en el certamen, pero sufrió un nuevo traspié ante los eslovenos cediendo por 3 sets a 0. Esta madrugada de sábado, se medirán ante Holanda.

Caída ante Eslovenia, a por la recuperación frente a los holandeses

Este viernes en la continuidad de la 2º Ronda de la Liga de Naciones en Italia, la Selección Argentina no pudo sostener el ritmo y cayó ante Eslovenia en sets corridos (19-25, 22-25, 18-25), en un juego donde Pablo Crer con 8 puntos, fue el máximo anotador para “la Albiceleste”.

El partido inició parejo, con puntos largos y la leve ventaja de Eslovenia producto de un mejor nivel ofensivo. T. Stern amplió desde el saque a 13-10 y Argentina peleó de atrás variando sus opciones de ataque. No obstante, desde la línea de fondo Ziga Stern volvió a abrir la brecha (15-19) y la Selección no pudo ya recuperarse. El desenlace quedó en manos de Cebulj que remató para el 19-25.

Los de Méndez volvieron a la carga con intensidad en el segundo, pero la recepción volvió a sufrir y llegó la ventaja eslovena, 13-10. Méndez movió el banco y buenas intenciones de la Selección se materializaron con un bloqueo de Ramos (18-20). Sin embargo, nuevamente pesó la eficacia de Eslovenia en ofensiva con Stern y Cebulj para el 25-22.

El desarrollo del tercer capítulo tuvo un inicio complejo para la Selección, que padeció el saque esloveno y quedó abajo en el marcador, 5-10. Con buen rejuego y aportes de Crer, parecía que Argentina se metía en partido, pero Eslovenia volvió al ruedo castigando con Cebulj y la ventaja fue de 19-14. El cierre fue todo de los europeos, que sellaron su cuarta victoria, 25-18.

Este sábado por la mañana bien temprano, Argentina jugará un nuevo compromiso, en esta oportunidad en búsqueda de la recuperación ante Holanda desde las 5 AM y con transmisión de TyC Sports.