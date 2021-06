Argentina inició el 4° weekend con triunfo ante Bulgaria

Este martes dio inicio la cuarta semana de la Liga de Naciones en Italia y fue con victoria para la Selección Argentina sobre Bulgaria por 3-1.

Un marcador de 25-20, 16-25, 25-18 y 25-18 consiguió el conjunto argentino, donde se destacó Bruno Lima como máximo anotador con 16 puntos.

Nueva victoria para Argentina en la Liga

La Selección Argentina de Vóley, el equipo de Marcelo Méndez alcanzó su quinta victoria en la Liga de Las Naciones que se disputa en Italia, celebrando este martes con el triunfo frente a Bulgaria.

Continuará la performance de los argentinos este miércoles frente a Rusia desde las 5am con transmisión de TyC Sports.

Argentina se fue acomodando en cancha en el inicio del juego y alcanzó su primera ventaja con más precisión en ataque que su rival. Lima y Lazo fueron los más buscados por De Cecco y la Selección avanzó con dominio del tablero a la zona de cierre. En defensa y bloqueo, Bulgaria intentó dar pelea, pero los de Méndez no tuvieron mayores dificultades para establecer el 25-20 tras un ataque de Solé.

Bulgaria continuó insistiendo desde la defensa en el segundo parcial y se mostró más incisivo desde los extremos, lo que favoreció su liderazgo en el marcador (14-8). Argentina no logró sostener el ritmo del set previo, cayó en su rendimiento ofensivo y vio cómo su rival se escapaba 20-11 liderado por Atanasov. Cómodo, el conjunto de Prandi empató el desarrollo tras un remate de Parapunov, 25-16.

Aunque Argentina comenzó mejor el tercer capítulo, continuó con irregularidades y Bulgaria aprovechó a avanzar 8-5. Una racha de Palacios al saque empató el desarrollo en 8 y todo se mantuvo equilibrado hasta que Conte se sumó a la contra y la Selección pasó al frente 19-15. Reencontrándose con su nivel, Argentina continuó aprovechando el momento de sus extremos para sellar el 25-18 que le devolvió control en el global.

En el cuarto, Argentina aprovechó el envión y sumó de contra con Palacios hacia el 8-5. El equipo continuó enchufado y con aportes de Lima avanzó mediado el set para entrar con ventaja de cinco a la zona de cierre. De Cecco distribuyó la ofensiva y la Selección le dio la puntada final al partido con un nuevo punto de Palacios, 25-18.

Este 4º weekend seguirá este miércoles con el partido desde las 5 horas ante Rusia, para disputar el jueves su cotejo frente a Serbia, también desde las 5 AM. Contará con televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.