Argentina continúa los entrenamientos con la baja de Flor Chagas

La Pre Selección Argentina de Básquetbol Femenino, retomó los entrenamientos esta semana, alistándose para lo que será su participación desde el 11 de junio de la Edición 2021 de la Women´s Americup.

Entre las últimas novedades, se destaca la baja de Florencia Chagas, que no pudo recuperarse de su lesión. El próximo domingo se definirá quienes serán las doce que disputarán el certamen en San Juan de Puerto Rico.

Chagas no jugará la Americup

La pre Selección Argentina de Básquet Femenino mayor, continúa entrenándose, transitando por su última semana de preparación para lo que será la Edición 2021 de la Women´s Americup a disputarse desde el 11 de junio en San Juan de Puerto Rico.

Este lunes, la novedad estuvo en la decisión tomada por la jugadora Florencia Chagas y el entrenador Gregorio Martínez, quienes acordaron la baja de la escolta, ya que aún no se recuperó de la lesión del tobillo ni está en la mejor condición física.

Respecto a su decisión, Chagas indicó que “el principal motivo es que hoy sigo lesionada, con dolores al saltar y trotar. Además estuve aislada por contacto estrecho y no pude hacer la rehabilitación que hubiese querido. Al no ver progresos, lo mejor es no seguir. Esto no cambia nada mi compromiso con el seleccionado y con este proceso», afirmó la armadora.

Por su parte, el entrenador Gregorio Martínez comentó que “me explicó que no se siente preparada físicamente para afrontar el torneo. La situación es entendible y esperamos poder contar con ella a futuro”.

Vale destacar que la Selección entonces, queda con 18 jugadores citadas entrenando en el CENARD. El próximo domingo se anunciaran las 12 que viajaran al certamen continental en San Juan de Puerto Rico.

Cada uno de los juegos y con televisación

La Women´s, Americup, se jugará desde el próximo 11 de junio y contará con transmisión de DIRECTV Sports y DeporTv.

Los días y horarios para los cuatro partidos (hora argentina) son los siguientes: viernes 11 será Argentina vs República Dominicana a las 16.10 horas, continuará el sábado 12 con el juego frente a Puerto Rico desde las 22.10 y al día siguiente, “Las Gigantes” jugarán ante Venezuela a las 19.10 horas.

Culminará la fase clasificatoria el miércoles 15 ante Estados Unidos a las 22.10 horas.