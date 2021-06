Arbe y Muñoz se entrenarán fuera del país

La provincia del Chubut contará con dos representantes en el atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, como ser los casos de Joaquín Arbe y Eulalio “coco” Muñoz.

En su preparación para esta cita olímpica, los deportistas planifican sus entrenos en Kenia y México, con la puesta a punto final de cara a la prueba de maratón que largará el 9 de agosto.

Planificando entrenamientos en la recta final de Tokio

Entre el 23 de julio y el 9 de agosto se paralizará el mundo del deporte para vivir la XXXII edición de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio, Japón; certamen en el cual la provincia del Chubut estará representada por tres deportistas como ser los atletas Joaquín Arbe y Eulalio muñoz, más la ciclista Sofía Gómez Villafañe.

En el caso de los atletas, ya están alistándose para lo que será el último tramo de su preparación para los JJOO, entrándose hasta fines de este mes en Esquel para posteriormente continuar su puesta a punto final en el exterior.

Teniendo en cuenta que ambos competirán en la prueba de maratón, a correrse el 9 de agosto, tanto Arbe como “Coco”, han asegurado que viajarán a Kenia y a México, respectivamente.

Si bien aún no ha confirmado fecha de viaje, Joaquín Arbe viajaría al continente africano, más precisamente a Kenia. “Allá sería la última parte de mi preparación. La idea no solamente es ir a sumar kilómetros sino también el ir adaptándonos al cambio de horario. Como Kenia tiene solamente seis horas de diferencia con Tokio, nos vendrá bien para que el cambio no sea tan brusco, teniendo en cuenta que de Argentina a Japón hay 12 horas de diferencia y es mucho”, señaló el atleta.

Por último manifestó que “aún no tenemos fecha confirmada de viaje porque hay que ver el tema de vuelos y protocolos y eso lo está manejando el ENARD, pero como dijeron que sería el mes previo, imaginamos que a fines de junio o principios de julio estaríamos viajando”.

Por su parte, el deportista de Gualjaina, Eulalio Muñoz informó que el plan es poder viajar a México, para finalizar allí la parte final de su puesta a punto. “Por ahora no tenemos una fecha en concreto de cuando nos iríamos, pero seguramente será en los primeros días de julio. Durante junio seguiremos entrenando acá en Esquel pero la idea es hacer la última etapa en México, junto al equipo de Rodolfo Gómez” (destacado ex atleta y entrenador mexicano), apuntó el deportista.

Sumando, a la vez que “por el tema de la pandemia y las restricciones, todo es incertidumbre hasta el momento, pero de igual modo nos mantenemos 100% concentrados en el plan de trabajo que tenemos y esperemos llegar de la mejor manera a Tokio”.