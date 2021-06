8° puesto para Sepúlveda en el cierre de la “Adriática Iónica”

El ciclista chubutense, Eduardo Sepúlveda, cerró este jueves con su participación en la Tercera y última Etapa de la carrera “Adriática Iónica”, que se disputó en Italia.

En el último capítulo de la competencia, arribó 34°, mientras que en la General, culminó 8°. Gran momento para el capitalino que se alista para su segunda presencia olímpica en Tokio 2020.

Dentro de los mejores diez en una nueva cita internacional

La carrera “Adriática Iónica” culminó este jueves en Italia, con la participación del ciclista chubutense Eduardo Sepúlveda, que integrando el equipo Androni Sidermec, cumplió nuevamente con una buena actuación luego de lo que fue el tradicional “Giro de Italia”.

En la 3° y última Etapa de esta carrera, “Balito” arribó en el 34° escalón, mientras que en la General, tras la buena performance realizada en la 1° y 2° etapa, le sirvió para culminar en el 8° escalón.

De esta forma, se cierra otra buena participación del chubutense en una cita internacional, en el marco de su preparación para lo que serán sus segundos JJOO, en Tokio 2020.

Expresándose al respecto de la carrera en su red social Instagram, Sepúlveda aseguró: “octavo en la Adriática Iónica Race. Desafortunadamente ayer en la etapa de montaña con final en el duro Monte Grappa, a 8 kilómetros del final se me salió la cadena, y quedó trabada entre el plato y el cuadro y he tenido que detenerme a destrabarla y colocarla nuevamente, y con ello se me fueron el grupo de punta y las posibilidades de poder disputar la carrera”.

“Faltó suerte, pero las piernas están, y habrá que seguir probando”, sumó, finalizando al decir “gracias Androni Sidermec, nos vemos la semana próxima”.

La carrera

El ciclista italiano Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) se ha adjudicado la tercera edición de la Adriática Iónica tras mantener el liderato en la tercera y última etapa, una jornada de 149,5 kilómetros con varios sectores de `sterrato´ disputada este jueves entre las localidades italianas de Ferrara y Comacchio.

Fortunato, que accedió al liderato al conseguir la victoria en la segunda etapa, superó el último escollo para terminar en lo más alto de la ronda italiana.

Ciclismo – En Italia

Carrera Adriática Iónica

Clasificación general:

1. Lorenzo Fortunato (ITA/Eolo-Kometa) – 11:19:56

2. Merhawi Kudus (ERI/Astana-Premier Tech) a 0:02

3. Vadim Pronskiy (KAZ/Astana-Premier Tech) a 0:06

4. Giovanni Carboni (ITA/Bardiani-CSF) a 0:17

5. Filippo Zana (ITA/Bardiani-CSF) a 0:42

6. Alessandro Mónaco (ITA/Bardiani-CSF) a 0:50

7. Luca Covili (ITA/Bardiani-CSF) a 1:17

8. Eduardo Sepúlveda (ARG/Androni Giocattoli) a 1:29

9. Andrea Garosio (ITA/Bardiani-CSF) a 1:34

10. Davide Rebellin (ITA/Work Service-Marchiol) a 1:42