Trevelin: Problemas edilicios en la Escuela 531 impiden el dictado de clases

La madre de un estudiante de la Escuela de Dedicación Especial 531 de Trevelin, Vanesa Sepulveda, manifestó su malestar y solicitó que los niños “con capacidades diferentes tengan el derecho de poder asistir a clases”, en el marco de diversos problemas edilicios que mantiene, desde hace tiempo, el establecimiento.

«No pueden recibir a los chicos»

Según se indicó, la escuela lleva varios meses sin calefacción, la pileta nunca fue puesta en funcionamiento y no dispone de acceso a Internet y telefonía fija.

«Que todos sepan que la escuela especial 531 no puede recibir a los chicos por falta de calefacción, necesitan tener un teléfono fijo por cualquier emergencia, no tienen servicio de internet, la pileta climatizada jamás sirvió”, indicó Sepúlveda que durante los últimos 3 años su hijo solo pudo asistir a clases dos meses.

«Que se ponga media pila»

Además dijo que los “techos se gotean” y pidió que “obras públicas o a quien le corresponda se ponga media pila y solucionen por favor un mes más y estamos a mitad de año ya llevan casi tres años los niños con sus derechos de educación pisoteados por estas lacras que se sientan detrás de un escritorio a rascarse”.

Finalmente sentenció: “Después hablamos de inclusión, quiero que mi hijo pueda asistir a la escuela como todos los demás, más de 60 notas de reclamo fueron enviadas y (hubo) cero respuesta”.