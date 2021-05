Tres años de la desaparición de Gastón León y el presunto vínculo narco

El 24 de mayo de 2018 desaparecía en Puerto Madryn Gastón León, un joven de 32 años del que no se supo más nada. La investigación la comenzó el Ministerio Público Fiscal, pero al poco tiempo la jueza Stella Eizmendi decretó la incompetencia del fuero provincial ya que, según indicaban, el móvil del hecho estaría relacionado al narcotráfico. Sin embargo, en mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que la investigación la lleve adelante la Justicia Ordinaria de Chubut.

En enero de ese año se habían realizado dos allanamientos en la zona de chancherías donde se habían secuestrado un vehículo y otros elementos que fueron sometidos a pericias, pero la investigación no pudo avanzar.

También, un perro encontró el llavero de Gastón León en un cañadón cercano al Parque Industrial Pesado, pero no pudo hallarse nada más.

Además, el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa de 500 mil pesos a aquellas personas, “que sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero» de León. Actualmente, el caso continúa en manos de la jueza Silvana Salazar, al tiempo que también está siendo observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.