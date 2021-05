Trelew: intensifican controles de salud a los adultos mayores

Profesionales de la Coordinación de Salud y la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Trelew visitaron, el Club de Abuelos Remembranzas para realizar controles rutinarios de presión, glucemia y bucales a los adultos mayores. Además se les brinda asesoramiento sobre la inscripción a las vacunas contra el Covid-19. Este viernes 21, se realizará una nueva visita al club y a partir de la próxima semana se concurrirá a los domicilios de quienes que no pueden movilizarse por su cuenta.

El director de Salud Municipal, Leandro González, explicó que al sitió concurren “más de 40 abuelos que van a retirar sus viandas de comida y ese es el momento que se aprovecha para controlar la presión arterial, medir glucemia y asesorar sobre la inscripción para la vacunación contra el Covid-19. Además, las enfermeras junto a los abuelos completan un formulario para conocer la situación habitacional de cada uno, si viven acompañados o si cuentan con obra social, entre otras cosas. También, a partir del lunes se incorporará una odontóloga para verificar la salud bucal, las condiciones de las prótesis o si necesitan atención para ser derivados a los centros de salud”, precisó.

El funcionario municipal adelantó que, la semana que viene, realizarán la misma tarea, pero visitando los domicilios, para poder alcanzar a los adultos mayores que no pueden movilizarse por su cuenta hasta el club ubicado en barrio Corradi. “El objetivo es seguir con esta actividad durante todo este mes y el siguiente, no sólo en este centro sino también, en el Club de Abuelos la Razón de Mi Vida, atendiendo a unas 10 personas por día por protocolo y visitando en sus casas a quienes no puedan asistir».

Además, respecto al impacto de estas visitas, González destacó que «los abuelos se encuentran muy agradecidos con este acercamiento e interés del Municipio hacia ellos. En este sentido es importante resaltar que estas acciones de contención a los adultos mayores, forman parte de las políticas públicas que nos ha instruido nuestro intendente Adrián Maderna».