Sonrían y saluden

Días pasados, referentes del PRO de Trelew y Comodoro estuvieron de recorrida por Puerto Madryn, en la oportunidad ofició de anfitriona la concejal María Eugenia Domínguez. Al parecer poco tenía para mostrar la novel edil a su par comodorense, ya sea en materia legislativa como en gestión política. Según trascendió, en las filas del partido habría cierto malestar con Domínguez, quien asumió como concejal con ímpetu, pero después fue poniéndose cada vez más cómoda y con escaso protagonismo preside la Comisión de Ecología, en tanto que su iniciativa legislativa más divulgada fue la de prohibir fumar en la playa. Si bien parecía una idea feliz, resultaría poco práctica en una ciudad donde los vecinos aún no se adaptan a separar los residuos en sus domicilios. Conforme pasaron los meses desde que asumió como concejal, Domínguez mostró cierto interés por la situación del Prosate en la ciudad portuaria, pero también esa cruzada duró muy poco. Ante el armado electoral para este año, y si bien le quedan dos años en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, estaría interesada en erigirse como la referente de la ciudad portuaria, aprovechando las bajas que dejó la interna. Sin embargo, dentro y fuera de su partido, hay quienes opinan que Domínguez tiene demasiadas aspiraciones para alguien que ocupa la única banca no peronista del Concejo Deliberante y poco se ha destacado en su rol. Dicen por ahí, que en cualquier momento en las filas del PRO le empiezan a pasar factura.