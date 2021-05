Sindicato de Taxis rechaza pedido de un particular de abrir otra remisería en Rawson

El Sindicato Único de Taxis Remises y Afines (SUTRA), representado por el secretario General, Salvador Sañico, y la secretaria Gremial, Estela Cías, afirmó tras un encuentro que mantuvieron con el intendente de Rawson, Damián Biss, a fin de ahondar en un planteo de un vecino para abrir una remisería, que “no vamos a respaldar negocios particulares” y que estudiarán las ordenanzas municipales vigentes ya que “reclama algo que legalmente no puede adquirir”.

El vecino, junto a un grupo que lo acompaña, fue recibido por Biss y los representantes de SUTRA. Al término del encuentro, el secretario General del Sindicato de Taxis y Remises, Salvador Sañico, dijo que: “Un vecino de manera particular pidió abrir una remisería. Nosotros nos acercamos para asesorarnos de la situación porque hay un reclamo que legalmente no puede adquirir”.

“Vamos a estudiar la ordenanza municipal, la cual desconocíamos, para ver si hay algún acierto”, dijo Sanico.

Por su parte, la secretaria Gremial Estela Cías, señaló que “vamos a trabajar en la lectura de la ordenanza vigente y en ver cómo se puede resolver la situación”.

Cías dijo que “nosotros no representamos a titulares de licencias si a los representantes de los chóferes. Repasaremos las normativas porque queremos que quede todo reglamentado y cuidado, para que los reclamos lo hagan ante el responsable de la licencia, no en el municipio. No vamos a respaldar reclamos ni negocios particulares, solo vamos a trabajar y apoyar a los chóferes”, señaló.

En tanto que el secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri, señaló que “es un vecino que quiere imponer un negocio. Y esto no funciona así. Estuvieron presentes dirigentes del Sindicato de Taxis con asiento en Trelew, que mediaron ante esta situación, entienden y se dieron cuenta que el municipio tiene la mejor disposición”.

“El gremio se dio cuenta que esto se tiene que dirimir en una licitación, en la que estarán dadas las condiciones de igualdad para aquel que quiera participar y prestar el servicio. Hay presentaciones de otras remiserías de Rawson, con anterioridad a la que presentó la persona que se movilizó este miércoles frente al edificio municipal, por ello analizaremos los plazos legales para poder concretar la licitación, sin favoritismos para nadie”, señaló el funcionario municipal.