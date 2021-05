Robo con inhibidores: Fiscalía pide penas más severas

Ante el crecimiento de los casos de robos con el uso de inhibidores de alarmas, la Fiscalía de Puerto Madryn pide que se agraven las penas: “El aparato no anula las alarmas, sino que, al ser pulsado, interfiere en la activación del sistema de seguridad. La dueña o dueño del coche se aleja tras estacionarlo, creyendo que ha dejado todo cerrado, cuando no es así. A los delincuentes sólo les queda abrir una puerta y saquear lo que encuentran a mano, como computadoras, celulares o mochilas”, explicó el funcionario de fiscalía Fernando Blanco.

El funcionario judicial indicó que el Código Penal es de principios de siglo y, si bien se van haciendo actualizaciones y modificando las leyes, hay figuras que todavía no han sido adaptadas: “Sobre este accionar, la figura encuadra en ´hurto´, es decir, en apoderarse de una cosa sin ejercer fuerza o violencia sobre las cosas”, explicó y sostuvo que “si bien existe un ´plus´ de actividad desarrollado por el delincuente para lograr el ingreso al interior del vehículo, como es el uso del dispositivo electrónico, este despliegue no tiene como finalidad vencer los obstáculos de cerramiento, sino evitar que los mismos sean colocados por los propietarios. Hay un vacío legal, ya que es una figura menor en el ámbito de los delitos contra la propiedad, muy por detrás del robo”, sostuvo Blanco.

Trabajo conjunto

Desde el Ministerio Público Fiscal reclaman que se modifique la ley: “Desde la Fiscalía de Madryn estamos imputado la figura del ´hurto agravado´, pero no deja de ser una figura menor dentro del Código Penal”, explicó el fiscal jefe Daniel Báez. La modalidad se registra generalmente en playas de estacionamiento de supermercados o en lugares muy transitados. “Es una modalidad que se ha vuelto una moda. Estamos trabajando conjuntamente con la Policía, reforzando el trabajo de prevención”, indicó Báez, quien agregó que, «más allá de la tarea policial, es clave que la ciudadanía tome recaudos: controlar los coches al bajarse y no dejar elementos de valor adentro».

Recomendaciones

Ante los modalidad de hurtos con inhibidores de alarmas, desde la Fiscalía recomiendan revisar el vehículo tras activar la alarma y el cierre centralizado a distancia. Se recomienda comprobar que la alarma se activó y que todas las puertas del coche están cerradas y se aconseja no dejar objetos de valor dentro del rodado.

También, extremar los cuidados a la hora de activar los portones automáticos de casas. Finalmente, se indicó que, en caso de emergencia o de sospecha sobre delincuentes, se debe llamar de inmediato a la Policía al teléfono 101.