Policía y Salud rechazaron el pago de la deuda salarial en cuotas

Fracasaron los encuentros mantenidos este martes entre el Gobierno de Chubut con el Consejo de Bienestar Policial, y con los gremios de salud; ambos sectores rechazaron de plano el ofrecimiento del Ejecutivo de abonar la deuda salarial en seis cuotas. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se retrotrajo la medida de fuerza en los hospitales. Los representantes del personal policial criticaron con dureza el planteo oficial. “Están jugando con la miseria y la necesidad de la gente. Es lamentable que quieran pagar un sueldo en cuotas, cuando a la gente no le alcanza para vivir”, cuestionaron.

Conciliación y acatamiento

Tras dos semanas de conflicto y habiéndose anunciado nuevas medidas de fuerza en el servicio de la Salud Pública de Chubut, este martes, la Secretaria de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria la cual rige por 15 días hábiles. De acuerdo a la información oficial, fueron notificados el Ministerio de Salud y los gremios de SISAP, ATSA, ATE, UPCN, SOYEAP Y AGREMEDECH.

A través de un comunicado el Sindicato de Salud Pública (SISAP) acató la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaria de Trabajo Provincial por lo que retrotrae la medida de fuerza prevista para esta semana.

Rechazo a la propuesta oficial

Tras la reunión del Consejo de Bienestar Policial, los representantes del sector cuestionaron el ofrecimiento realizado, el cual fue rechazado, y confirmaron que se abre un cuarto intermedio hasta la semana próxima.

El suboficial Principal, Carlos Quillapan, de Comodoro Rivadavia sostuvo que “no hemos llegado a buen puerto, porque hace 30 días atrás presentamos unos puntos que creíamos fundamentales en base a lo que pide el personal policial en toda la provincia, y el Gobierno no dio con una propuesta concreta”, reprochó.

El uniformado explicó que “el Gobierno vino con una oferta de pago en seis meses de la deuda salarial, no fue aceptada la propuesta y pasamos a un cuarto intermedio”, dijo al tiempo que agregó que desde el Ejecutivo se comprometieron a acercar “una nueva propuesta el martes 26 para que el Consejo de Bienestar Policial se vuelva a reunir el día 27 y así analizar la propuesta superadora que le pedimos al Gobierno”.

Quillapan reclamó que “se aceleren los tiempos para llegar a un acuerdo, porque todo el mundo está esperanzado en llevar una mejora salarial para la familia policial”.

“Nos retacean la información”

Por su parte, el sargento Primero, Claudio López, de Rawson precisó que “de los tres puntos que habíamos planteado, no se trató nada. Solo se trató la deuda, con una propuesta sobre un sueldo de 41 mil pesos, a pagar en seis meses”, dijo y agregó “no estamos avanzando, no tenemos los números, siempre nos retacean la información, tenemos que luchar una semana para saber lo que se le debe a cada empleado. Pedimos la información y no te la dan”, lamentó.

“Están jugando con la miseria y la necesidad de nosotros. La gente no llega con estos sueldos. Nosotros plantemos los retroactivos, el aumento salarial y el 2 por ciento de antigüedad. Hace dos meses que lo venimos pidiendo y no hay respuesta”, detalló sobre lo expuesto en la reunión.

No obstante, reivindicó la solides de su sector: “Hoy vinieron y se encontraron con un Consejo de Bienestar Policial muy unido, está en un solo bloque, para el bienestar de todos los policías, los que están arriba y los que están abajo”, afirmó.

En tanto, el suboficial Mayor (RE) Julio Moreyra de Puerto Madryn consideró que “es lamentable la propuesta que trajo el ministro, lamentable que quieran pagar un sueldo en cuotas, cuando a la gente no le alcanza para vivir”. Y sostuvo que en esta coyuntura “el Consejo de Bienestar Policial está unido, y no vamos a bajar los brazos”, sentenció Moreyra