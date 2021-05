Polémico proyecto de la senadora Nancy González

En la última sesión del Senado, se aprobó un proyecto de ley de la senadora Nancy González, que promueve garantizar el acceso de las mujeres, travestis y trans a los barcos de la flota pesquera, pero la iniciativa establece un cupo obligatorio, a través de una modificatoria a la ley 24922. La propuesta encendió las alarmas, habida cuenta de la imposibilidad de cumplir con esa meta, si el proyecto obtuviera la aprobación de la Cámara Baja y se convirtiera en ley.

El proyecto de González, quien enarbola la bandera de los derechos de mujeres y personas trans, parece a simple vista una buena idea, por lo que obtuvo el voto de 52 senadores, sin más tratamiento que el que traía de la Comisión. Sin embargo, resulta llamativo que la Senadora por Chubut no habría convocado a ningún sector vinculado a la actividad pesquera para analizar la propuesta, o al menos así se desprende de la consulta realizada por El Diario ante diversos referentes del sector.

Hay una preocupación manifiesta por el carácter condicionante de la medida, y ya se iniciaron conversaciones con legisladores de la Cámara Baja para que el proyecto que ya tiene media sanción en Senadores, sea analizado convocando a quienes están involucrados en la temática.

«La actividad no está vedada a las mujeres», advierten los especialistas, al remarcar que no se oponen a la iniciativa y celebran la perspectiva de género, pero piden que la normativa no imponga algo que en el contexto actual resultaría «imposible de cumplir».

Una iniciativa peligrosa

La modificación propuesta por la senadora González “resulta peligrosa”, advierten los especialistas al remarcar que “agrega una cuestión de género en una actividad en la que la mujer tiene las puertas abiertas desde hace años, pero a la que no accede en mayor proporción simplemente por falta de interés o vocación”.

El tema encendió las alertas en la esfera nacional, y los argumentos sobre lo innecesario de la modificación que impulsa González no tardaron en llegar. Según datos publicados en una entrevista especial de Infobae, en la actualidad, la Escuela Nacional de Pesca cuenta con 100 alumnos en sus aulas, sólo 3 son mujeres y todas revistan en la especialidad cubierta, “no hay interés femenino en ser maquinistas”, afirman los docentes. “Considerando el nivel de deserción habitual, lo más probable es que sólo una egrese”, indicaron.

Diversos protagonistas consultados por El Diario coincidieron en señalar que el proyecto, tal y como está planteado, exhibe un profundo desconocimiento de la actividad pesquera. Tanto desde el sector gremial, empresario y organismos gubernamentales vinculados a la pesca, han expresado su vocación de asesorar en este tema a los legisladores de la Cámara Baja.

El tema promete acarrear un profundo debate, en el que no debería perderse la perspectiva, no solo la de género.