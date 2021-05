Polémica en la Justicia: Investigan otro caso de empleado “ñoqui”

Tiene 60 años y por ser “paciente de riesgo” no concurre a trabajar. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que este empleado judicial, el fin de semana estrena una obra de teatro.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata de un dirigente sindical de Puerto Madryn que, no va a trabajar desde el 20 de marzo del 2020 cuando se decretó la primera cuarentena por ser “paciente de riesgo” debido a su edad. Aun así se le ha visto participar de las marchas a las puertas de los tribunales, pero lo se cuestionaría es que el fin de semana estrena una obra de teatro.

Se trata de Juan Carlos Ronan (60) quien cumplía funciones en el Juzgado hasta que la pandemia obligó a suspender actividades, no solo de la justicia sino también en otros estamentos del Estado. Pero cuando se comenzó a trabajar, al principio de manera virtual y luego de manera presencial, tampoco se habría reintegrado a sus funciones, según revelaron las fuentes.

Ronan, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajuch) en Puerto Madryn, a pesar de ser “paciente de riesgo” participa de marchas y asambleas en reclamo de aumentos de sueldos para los Judiciales. Pero lo que más llamó la atención es que este sábado estrenará la obra de teatro “Mutare” en el Cine Teatro Auditorium.

La obra es sobre tres amigos, Mario, Matías y Florencio, que realizan un “viaje de recuerdos, de nostalgias que se lloran, de emociones que se entrelazan y de amistades a pesar de todo”, según se publicita el espectáculo. Los otros actores sobre el escenario serán Alejandro Cannizzaro y Rubén Petrucci

Según se supo, el hecho causó gran indignación en el ámbito judicial. “Su licencia por ser persona de riesgo por la pandemia está justificada por su edad. Pero que estrene una obra de teatro cuando no va a trabajar hace más de un año es una cuestión ética», indicó una fuente allegada a los Juzgados.

Casualmente, Ronan ha conducido recientemente una marcha en la que se pedía la reincorporación de una empleada que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut decidió despedir por “ñoqui”. Según el organismo la mujer tenía certificado médico en la justicia pero dictaba horas cátedra en Educación.

No se descarta que Ronan vaya por el mismo camino, aunque probablemente se ampare en su condición de dirigente sindical.