Madryn: Vecinos de El Doradillo plantearon problemas con el agua potable

Este viernes por la mañana, se llevó adelante una reunión entren autoridades de Servicoop y un grupo de representantes de vecinos que residen en El Doradillo, quienes solicitaron tener un primer contacto con el nuevo cuerpo del Consejo de Administración a fin de expresar los requerimientos de los usuarios que viven en la zona. Harry Woodley, presidente de Servicoop, al comenzar la reunión expresó: “Conozco la situación de El Doradillo de primera mano, antes de asumir en la cooperativa mantuve varias reuniones con vecinos para saber cual era la situación. El Doradillo nació como distrito forestal norte y las obras se planificaron para que sea un sector agro-productivo y no residencial, por lo que se estableció que cada lote debía contar con el abastecimiento de 1 metro cúbico diario. Luego y por cuestiones que son ajenas a Servicoop, se modificó la planificado y consecuentemente se elevaron los niveles de consumo de agua potable”.

En cuanto a las mediciones, Woodley recalcó a los presentes: “Estamos en proceso de colocación de caudalímetros de macro-medición, ya contamos con el registro de datos en distintos puntos y una vez que finalicemos con la instalación, sabremos con certeza la cantidad de agua bombeada a la zona”. Por su parte lo vecinos manifestaron su preocupación, ya que cuando se transita la temporada estival, son varios los días en los que no se cuenta con el servicio de agua potable. En referencia a este punto, el presidente destacó: “Tenemos conocimiento que son alrededor de 400 familias las que ya habitan en las distintas etapas del parque, por lo que si cada una consumiera lo que fue proyectado en su momento, no debería haber inconvenientes de abastecimiento. Una vez que finalicemos la instalación de los caudalímetros, realizaremos un muestreo y volveremos a reunirnos con los vecinos”.