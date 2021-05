Madryn: trabajadores de la Salud se movilizan por aumento salarial

Los trabajadores de la Salud de Puerto Madryn realizarán este martes una movilización en la puerta del hospital Andrés Ísola en reclamo de un incremento salarial, como así también del pago de varios ítems adeudados por parte del gobierno chubutense. «Vamos a pedir una reunión para hablar de dinero, para hablar de deuda, de paritarias, de todo lo que nos deben», dijo Julio Belascuen, secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Puerto Madryn, quien amplió explicando que «nos están debiendo la diferencia salarial de 2019 a 2020, que es alrededor de una masa salarial, las categorías que nos deben desde enero y un mes atrasado».

Deudas

Además de las deudas descriptas por Belascuen, los trabajadores sanitarios exigen un incremento salarial, la apertura de paritarias porque «el último aumento que tuvimos fue en enero de 2019 y es lo que nos están debiendo, que es más o menos un sueldo por persona. Después tenemos que hablar de aumento porque no tuvimos paritarias en 2020 ni en 2021».

Enojados

En este contexto, los trabajadores han decretado un paro pero que en estos tiempos de pandemia son casi simbólicos. Sin embargo, el referente de ATE Puerto Madryn aseguró que «la gente está enojada porque dicen que van a abrir el Convenio Colectivo de Trabajo pero no quieren hablar de plata, no se ponen al día ni nos dicen cómo van a hacer. No hay una propuesta que para ponerse al día».

Así las cosas, los trabajadores y trabajadoras de la Salud se concentraran el martes a las 8.30 de la mañana para visibilizar su reclamo en medio de esta segunda ola de la pandemia de Covid-19.