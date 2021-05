Madryn: Salud afirma que circulan todas las cepas del Coronavirus

En los últimos días, desde el Ministerio de Salud del Chubut se dio a conocer las diversas cepas que han llegado a la provincia. En el caso de Puerto Madryn, uno de los reportes consignaba el descubrimiento de la llamada cepa del Reino Unido y es por ello que El Diario consultó al respecto a la médica epidemióloga del hospital Andrés Ísola, Denise Acosta: «Básicamente, la aparición de esta cepa no nos modifica nada porque era lo que veníamos presumiendo desde diciembre y enero, cuando tuvimos ese rebrote y veíamos que las fronteras estaban abiertas y nunca se cerraron. Ésta era una presunción, pero la vigilancia epidemiológica no se estaba efectuando en todos los lugares del país porque esa búsqueda se efectivizaba en las ciudades con mayores casos en el verano. Ahora, que esta búsqueda de nuevas variantes está extendida en todo el territorio nacional, lógicamente empezamos a identificarlas».

Solo vigilancia

Más allá de haberse encontrado la variante del Reino Unido, la especialista madrynense aclaró qué ocurre con el resto de las cepas: «Este fue el resultado de una sola muestra, porque es vigilancia, o sea que no se analizan todas las muestras para ver qué variantes hay. Se hace una selección de un número determinado de muestras o en situaciones especiales donde tenemos que sí o sí tenemos que enviar para ver qué variante es, no se hace en todos los casos positivos. Esto no quiere decir que no tengamos la de Manaos, Río de Janeiro y otras variantes, porque si vemos al resto de la provincia tenemos todas las cepas circulando, así que la estimación epidemiológica en Puerto Madryn presume que todas las variantes que fueron identificadas en el resto de la provincia también las tenemos acá».

Más contagiosa

Más allá de la cuestión epidemiológica, la doctora Acosta explicó cuáles son las características que ha notado sobre esta variante: «Se habla de que la cepa del Reino Unido es más transmisible que el primer virus SARS-CoV2, pero fuera de ello no se identificó otra característica como si afecta a personas más jóvenes o que sea más grave el cuadro clínico. Eso no se ha identificado con esa variante ni con las otras, porque si hay una característica particular tampoco está determinado, por lo tanto, epidemiológicamente no nos modifica saber que tenemos otras variantes».

Transmisión comunitaria

Así las cosas, la epidemióloga del hospital de Puerto Madryn recordó que, ante estas nuevas variantes, «las medidas de cuidado son exactamente las mismas y las medidas de restricción que se pueden adoptar deben ser exactamente las mismas y tienen que ver con el nivel de transmisión que hay en una comunidad y no con una variante del virus determinada». Hablando de niveles de contagio, Denise Acosta aseguró que Madryn ingresó en transmisión comunitaria.