Madryn: el jueves vacunarán a mayores de 60 años sin turno

Este jueves, las personas mayores de 60 años podrán acercarse al Gimnasio Municipal N°1 para ser vacunadas contra el Covid-19, más allá de que no haya sido citadas. La jefa de Enfermería del Área Programática Norte (APN), Isabel Fuenzalida, contó al respecto: «La convocatoria no solo es para los que no se inscribieron, sino también para quienes se los ha llamado y no pudieron concurrir por estar enfermos, fuera de la ciudad o se habían aplicado otra vacuna. A ese que le dijimos que le íbamos a reprogramar el turno, tienen que venir el jueves».

Por otra parte, a partir del sábado comenzó la vacunación de los trabajadores de la educación de los niveles inicial, primario y secundario. En cuanto a cómo se desarrollará esta parte de la campaña, Fuenzalida contó que «tuvimos una charla por Zoom muy interesante con los supervisores de los distintos niveles donde acordamos cómo será la citación. Escuchamos las sugerencias de a quiénes ir vacunando primero y se acordó que se arrancará con todos los que tengan algún factor de riesgo y luego se priorizará la presencialidad».