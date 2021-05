Madryn: Citan a mayores de 70 años que no hayan sido vacunados

Al igual que lo ocurrido la semana pasada con los mayores de 80, este jueves se realizará la vacunación contra el Covid-19 para todos los mayores de 70 que todavía no hayan sido inoculados. Así lo manifestó la jefa de Enfermería del Área Programática Norte (APN), Isabel Fuenzalida: «Esta semana recibimos nuevos cargamentos de Sinopharm, así que avanzamos fuerte y el jueves se va a hacer una convocatoria en el horario de 9 a 12 para personas mayores de 70 años que no hayan recibido ninguna dosis. Calculamos que no debe ser un número muy grande porque tenemos bastantes vacunados». Estas personas deberán concurrir al Gimnasio Municipal N°1 solamente con DNI y recibirán la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Comienzan a vacunar docentes y auxiliares

Por otra parte, a partir de este sábado comenzará la inoculación del personal de educación, tanto docentes como auxiliares: «Hasta ahora solo habíamos vacunado a quienes tenían factor de riesgo, pero a partir del sábado empezaremos a vacunarlos solo por su condición de trabajadores de la educación». En esta ocasión, quienes concurran deberán hacerlo con el recibo de sueldo que acrediten su trabajo en el área educativa.