Madryn: Bomberos recibirán segunda dosis de la vacuna contra el Covid

En la tarde del viernes el personal del cuerpo activo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn recibirá en el cuartel central la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. La primera dosis la habían recibido en el mes de marzo. “Cabe recordar que esta acción es fruto de las gestiones conjuntas que han realizado la Asociación, la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Área Programática Norte”, resaltaron desde la institución bomberil.

Solidaridad con los no vacunados

Asimismo, desde Bomberos Madryn se solidarizaron con el Estado de Alerta y Movilización declarado por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante la escasez de vacunas para inmunizar a miles de bomberos de todo el país que aún no la han recibido. “Aunque no es nuestro caso y tampoco el de la Provincia del Chubut en donde la Federación de Bomberos conjuntamente con el Ministerio de Salud están trabajando en la vacunación del personal de todos los cuarteles, no es la norma en la gran mayoría de las provincias. El porcentaje de integrantes de Asociaciones de Bomberos Voluntarios vacunados es bajísimo y la preocupación crece ante esta segunda ola, en la cual el aumento de casos es notable y expone con mayor peligro de contagio a nuestros hombres y mujeres”, relataron con preocupación los bomberos madrynenses.

Desde el Consejo Nacional de Bomberos esgrimen que “la labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre lo mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la vacunación”.