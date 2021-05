Madryn: 400 hectáreas de la Armada pasan al Municipio para construir viviendas

El traspaso de 400 hectáreas de la Armada Argentina al municipio de Puerto Madryn ya es ley, luego de que la cámara de Diputados diera sanción definitiva al proyecto. Anoche la norma fue aprobada en la Cámara Baja con 195 votos a favor, dos negativos y 27 abstenciones.

La iniciativa había sido presentada por primera vez a principios de 2017. Desde ese entonces se realizaron distintas consultas con los organismos competentes, desde el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina hasta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

“No fue fácil ni rápido, pero queríamos cumplir con todos los requisitos para lograr la aprobación de esta ley que es tan importante para el futuro y el desarrollo de la ciudad”, puntualizó la senadora chubutense Nancy González. Al perder estado parlamentario, en 2019 el proyecto fue presentado nuevamente por la legisladora y en octubre de 2020 fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores.

“Está pensado para la gente, para que las familias puedan cumplir el sueño de tener una casa propia, una vivienda digna, no es para la especulación o el negocio inmobiliario. Cada familia tiene que tener la oportunidad de tener su lote y construir su casa. Con esta ley vamos a estar más cerca de cumplir ese sueño”, aseguró la senadora.

Esta ley representa un enorme beneficio para Madryn porque en los terrenos, además de planes de vivienda, también se construirán unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias o desarrollo de actividades deportivas, y se va a contribuir al desarrollo urbano planificado, ordenado y sustentable.

En ese sentido, González explicó que en la redacción de la norma “pusimos límites y restricciones muy claras que van a tener que cumplir tanto la Municipalidad, como el Concejo Deliberante para garantizar a las personas que los terrenos sean para ellos y para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad”. La transferencia de los lotes, por esto mismo, se hará con cargo y también con un límite de tiempo para que se hagan las obras. Otro de los requisitos que establece la Ley es que podrán ser beneficiarios aquellos que no cuentan con ninguna vivienda y que no accedieron a un plan nacional, provincial o municipal de este tipo.

“Esto es un gran logro y estoy muy contenta”, dijo González emocionada. “Estoy sumamente convencida de que esta ley representa un enorme beneficio para la ciudad de Puerto Madryn porque va a contribuir al desarrollo urbano planificado, ordenado y sustentable. Además, va a garantizar el derecho de acceso a la vivienda digna a los vecinos y vecinas de la ciudad y, al mismo tiempo, contribuirá a impulsar y dinamizar la economía a través de la industria de la construcción, sumando nuestro aporte desde Chubut para seguir poniendo en marcha la reconstrucción argentina”.