Luque valoró la cantidad de infraestructura ejecutada por el Estado Municipal

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, recorrió las obras en ejecución del barrio René Favaloro, donde se está desarrollando la primera etapa de pavimentación de hormigón, que consiste de doce cuadras de las cuarenta y cinco proyectadas en el plan de obras, además de la red de gas y de energía eléctrica.

El mandatario recorrió las obras junto al secretario de Obras Públicas, Maximiliano López; el secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita; y el concejal, Ariel Montenegro.

En este sentido, Luque señaló que “estamos llevando a cabo un trabajo muy importante en un sector del barrio de la ciudad, con todos los requerimientos que debe disponer un Estado Municipal. Nos enorgullece y nos pone contentos que las obras se desarrollen en tiempo y forma, tanto la infraestructura de redes de gas, eléctricas y ahora el pavimento que se centra en un trayecto fundamental por donde pasa el transporte público”.

En cuanto a las redes de gas, manifestó que “este es un gran desafío para nosotros por lo que significa contar con un servicio básico y pretendemos que cada vez más familias lleguen al invierno con mejores condiciones de vida. Es una alegría porque aquí ya se ejecutaron más de 300 conexiones de gas”.

Obras licitadas y en ejecución

El mandatario valoró además la cantidad de infraestructura licitada y ejecutada por el Estado Municipal en lo que va de la gestión: “Un Estado debe intentar planificar año tras año para que posteriormente estos resultados se vean reflejados con hechos. Comodoro está impactado con obras importantes de pavimento, de gas, de energía, cloacas y agua; como también otras que son emblemáticas y de arquitectura como el Hotel Deportivo, el Centro Comercial a Cielo Abierto de la calle 9 de Julio, el Centro de Encuentro del barrio Abel Amaya, entre otras que se finalizarán en el transcurso del año”, puntualizó.

En esta línea –continuó- “la ciudad decidió encarar un plan de obras muy fuerte, donde trabajó durante el año pasado los conceptos proyectuales y las cuestiones administrativas para hacer los concursos y las licitaciones a fin de trabajar durante este 2021 en la concreción de los mismos”.

Planificación urbana

Por su parte, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López expuso que “este es el resultado de la planificación que venimos llevando adelante en cada uno de los barrios y en este caso en particular, hace poco se realizaron las cañerías de agua, las conexiones de gas, y el pavimento que avanza de manera ordenada”.

Asimismo –detalló- que “estamos avanzando en buen sentido, y en la medida que tengamos fondos para hacerlo, esta decisión política se seguirá replicando en cada lugar de la ciudad. En este momento, trabajamos con infraestructura en Gesta de Malvinas y Centenario, donde se focalizó en la labor mancomunada con los vecinalistas para que estén en conocimiento de usurpaciones y así evitarlas, ya que si no tienen los papeles en regla se atrasa la infraestructura porque Camuzzi no puede avanzar sin los trámites”.

Cabe destacar, que esta inversión de 85 millones de pesos es netamente municipal y encuadra doce mil doscientos metros cuadrados de hormigón, que se materializan en 12 cuadras y que abarca la colectora de la ruta Nacional N°3, el recorrido del transporte público y alrededores de las distintas entidades del orden público.

Inversiones en el barrio

Por último, la presidenta de la Unión Vecinal, Sandra Acosta agradeció a las autoridades municipales por las distintas obras que se llevan adelante. “Es satisfactorio y una alegría para quien lo recibe, se había hecho el proyecto hace un tiempo y fuimos favorecidos este año”.

“En total son 45 cuadras aprobadas, pero la primera etapa es de 12 y, seguramente a la brevedad, se continuará por la tercera etapa terminada de gas que beneficiará a 350 familias más con gas, en su totalidad. Además, hace más de dos meses arrancó la obra de luz para el sector de arriba del barrio René Favaloro que se está ejecutando, y sigue en pie diariamente”, concluyó.