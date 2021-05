«Los resultados nos dan una idea del impacto de la pandemia», dijo Roberto Neme

A partir de los datos que arrojó el programa Sero Madryn, el subsecretario de Salud Municipal, Roberto Neme, se refirió a las diversas utilidades que tendrán los resultados en investigaciones futuras, más allá de la realidad que marca que cerca del 40 por ciento de los madrynenses poseen anticuerpos contra el Covid-19. En primer lugar, Neme destacó el trabajo que se llevó a cabo entre diversos sectores para llegar a este desenlace: «En principio, a nosotros nos queda esta idea del trabajo conjunto. Esta fue una muestra clara donde agrupaciones políticas, la Subsecretaría y el Ministerio de Salud trabajamos en conjunto para llegar a un objetivo y esto es lo que nos propusimos desde un principio».

En cuanto a los resultados, el subsecretario de Salud madrynense dijo: «Había hipótesis que iban en esa línea, pero no lo podíamos confirmar. De alguna manera estaba dentro de lo que se decía, pero es muy distinta cuando uno elucubra cosas a tener datos específicos. Esto va a llevar un trabajo de cruces de datos que va a tardar un tiempo más, así que vamos a esperar un tiempo más y ver cómo se va desenvolviendo ese trabajo».

Paso a paso

Neme aseguró que el Sero Madryn «nos permite dimensionar el impacto que ha tenido la pandemia y me parece que hay que seguir cuidándose. Está claro que, más allá de lo que uno puede ver, es algo que no pasó y hay que seguir pensando de qué manera nos vamos a seguir cuidando en el tiempo que falta. Está avanzando mucho el tema de la vacunación y también nos da algo de optimismo el hecho de saber que un porcentaje importante de la población ya tiene su inmunidad, entonces podemos esperar que el impacto de la segunda ola no sea tan fuerte en la ciudad. Pero hay que ser muy cauto porque lo que nos enseña la pandemia es que todo el tiempo aparecen cuestiones nuevas, así que vamos a ir paso a paso».

Conciencia colectiva

El subsecretario de Salud Municipal retomó el hecho de la necesidad de la responsabilidad personal al expresar que «de alguna manera será el legado de esta pandemia la responsabilidad colectiva que tenemos frente a estos fenómenos. Vemos que, si bien la distribución ha sido homogénea, aparece un barrio con menos nivel de contagios, entonces podemos decir que hay conductas sociales que impactan sobre la distribución de la enfermedad y tenemos que identificar esas conductas para replicarlas en otros barrios».