“Los Gladiadores” debutarán ante Francia

La Selección Argentina de Handball masculina, ya cuenta con fixture definido para lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En el debut, el 24 de julio, “Los Gladiadores” se medirán frente a Francia. Luego, jugarán el 26 ante Alemania, posteriormente ante Noruega, jugando ante Brasil el viernes 30 y el 2 de agosto jugarán ante España.

Con fecha y rival para cada encuentro de la Selección

El 24 de julio, la Selección Argentina hará su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ante la poderosa Selección de Francia, un rival al que enfrentará por tercera vez consecutiva en una cita olímpica.

Por primera vez, dos rivales americanos se enfrentarán en los Juegos Olímpicos como lo harán Argentina y Brasil estuvieron en grupos separados en Río 2016, la única vez en que hubo dos competidores de nuestro continente.

En su tercera participación olímpica consecutiva, “Los Gladiadores” tendrán además cuatro oponentes europeos de élite: Noruega (medallista de bronce en el certamen continental 2020 y finalista en dos de los últimos tres Mundiales), Francia (cuarto en el último Mundial y cuatro veces medallista olímpico), Alemania (bronce en Río 2016) y España (campeón de Europa y bronce en el Mundial Egipto 2021).

En comparación con Londres 2012 y Río 2016, esta vez Argentina no se cruzará, al menos en primera fase, con seleccionados africanos ni asiáticos (como fueron Túnez en las dos ocasiones previas y Qatar en 2016). El único rival repetido será Francia, ante quienes los argentinos cayeron 20-32 y 31-24 respectivamente.

Argentina debutará el 24 de julio ante Francia; para medirse el 26 ante Alemania. El 29 de julio, el rival será Noruega, en tanto que al día siguiente, se medirán ante Brasil. La última fecha de la fase de grupos será con el choque ante España.

Vale destacar que el martes 3 de agosto se disputarán los cuartos de final masculinos, en tanto que las semifinales tendrán lugar el jueves 5 y los partidos por las medallas están programados para el sábado 7 de agosto.

Por el Grupo B, estarán los conjuntos de Bahrein, Egipto, Portugal, Suecia, Dinamarca y Japón.

Handball – JJ.OO. Tokio 2021

Fixture para el Grupo A – Ronda preliminar:

Sábado 24/7 – 23hs (hora ARG): Francia vs. Argentina

Lunes 26/7 – 23hs: Argentina vs. Alemania

Jueves 29/7 – 4.15hs: Noruega vs. Argentina

Viernes 30/7 – 21hs: Argentina vs. Brasil

Lunes 2/8 – 2.15hs: España vs. Argentina