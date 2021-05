La Cooperativa compensará la deuda de energía de los clubes capitalinos

El intendente de Rawson, Damián Biss, junto al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Ltda., Marcelo Griffiths, y titulares de los clubes deportivos capitalinos se reunieron en el Club Bigornia con el objetivo de avanzar en la posibilidad de un acuerdo por la deuda de servicio de luz de las entidades deportivas.

Al respecto, el titular de la Cooperativa Eléctrica, Marcelo Griffiths, resaltó la reunión y el resultado obtenido sosteniendo que “pudimos concertar todas las partes para llegar a un buen acuerdo, destaco la decisión política del intendente Biss, agradezco el trabajo del director de Recreación y Deportes, Gastón Williams, que se hizo cargo de una situación complicada que atravesábamos la Cooperativa y los clubes por un mal entendido” agregando que “todos los clubes que mantenían deudas estarán en este acuerdo, y estarán compensado por publicidad a favor del desarrollo del cooperativismo, en el cuidado del medio ambiente y el ahorro y cuidado de la energía”.

El presidente de la entidad capitalina manifestó que “a partir de este convenio que firmaremos, cada club realizará un aporte solidario del 50 por ciento y el resto se hará cargo la Cooperativa” asegurando que “pretendemos avanzar en la redacción de los instrumentos legales correspondientes, ojalá que podamos realizar todo el 1 de junio y si no llegamos a los tiempos será el 1 de julio. Queremos hacerlo lo más rápido posible”.

El presidente del Club Atlético Germinal, Pedro Bravo González, se mostró satisfecho señalando que “fue una reunión muy positiva que mostró madurez dirigencial y demostró que estamos todos juntos, entidades deportivas, instituciones como la Cooperativa y el Municipio trabajando juntos por Rawson como tiene que ser, tirar todos juntos y lo elemental poder entendernos, beneficioso para crecer”.

El dirigente capitalino comentó que “hace mucho tiempo que no podíamos cumplir con el pago del servicio eléctrico, ya que debido a la situación de pandemia que estamos atravesando todos, la economía se vio alterada”.

González apuntó que “ahora esperamos como avanzan los papeles en la parte legal y poder firmar lo antes posible el convenio con la institución”.

Por su parte el presidente del Club Bigornia, Daniel Duhalde apuntó que “la reunión fue muy positiva, poder llegar a un acuerdo tan importante, haber tenido la presencia del presidente de la Cooperativa y a nuestro intendente Biss ha sido muy bueno” reconociendo que “nosotros no podíamos pagar el servicio de la luz desde hace un año y medio, una situación complicada y hoy gracias a poder dialogar de manera madura pudimos llegar a un acuerdo, ha sido una reunión muy fructífera, supieron entender tanto la Cooperativa y el Municipio, fue importantísimo llegar a una solución concreta”.

Hizo hincapié en que “como representante de un club este tipo de encuentros nos hace muy bien y además pedimos continuar con las reuniones” resaltando que “tanto Marcelo Griffiths como Damián Biss trajeron una buena noticia y lo elemental es poder seguir teniendo estos puntos de concordancia. Hubo una reunión muy abierta, el intendente nos escuchó y pudimos tener una respuesta favorable para todos”.

Las instituciones deportivas deberán hacer un aporte solidario del 50 por ciento en publicidad, lo que permitirá generar nuevas herramientas en al ámbito comunicacional para que la comunidad siga trabajando sobre el concepto de concientización en el cuidado y ahorro de energía y agua potable; y del medio ambiente en la ciudad.