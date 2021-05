James pide responsabilidad para no retroceder de fase

El intendente de Gaiman, Darío James, hizo hincapié en la necesidad de mantener e intensificar los cuidados personales y colectivos para prevenir los contagios de COVID-19 y, de esa manera, evitar un retroceso en las medidas estatales, en un contexto en el que las camas de terapia intensiva del Hospital Zonal de Trelew, a donde concurren los vecinos del Valle con la necesidad de mayores cuidados, se encuentran todas ocupadas.

“Debemos seguir cuidándonos para superar lo antes posible esta pandemia que hace ya un año y medio ha perjudicado toda la vida social y también a la mayoría de los sectores de la economía local, provincial y nacional”, dijo Darío James.

Agradecimiento

El mandatario municipal valoró el trabajo del Comité de Crisis creado en el marco de la pandemia en Gaiman y a partir del cual se establecieron protocolos para la prevención de la enfermedad en el desarrollo de actividades productivas, sociales y deportivas. “El trabajo del Comité de Crisis y la responsabilidad ciudadana en general han hecho que Gaiman no esté hoy entre las localidades más complicadas en cuanto a los contagios”, agregó James en referencia a que la ciudad no fue incluida entre los lugares en alarma epidemiológica en el decreto emitido la semana pasada, y a que la resolución emitida el viernes por el Gobierno Provincial determinó que la localidad sea una de las 27 de Chubut en las que podrán regresar las clases presenciales en la semana entrante.

“Debo reiterar mi agradecimiento a todos aquellos vecinos que han respetado las medidas generales de prevención, y los invito a seguir manteniendo el cuidado, porque en la medida que evitemos los contagios y avance el plan provincial de vacunación, menos probable será que retrocedamos de fase y más cerca estaremos de dejar atrás la pesadilla de la pandemia”, dijo Darío James.

Pedido a los comerciantes

En este marco, además, el intendente les pidió a los comerciantes de Gaiman “que todos cumplan con el protocolo para que puedan seguir trabajando. Lo que pretendemos es que no haya más daños a la economía local ni a la salud, teniendo en cuenta además que hoy por hoy el Hospital de Trelew, donde son derivados los vecinos de Gaiman que necesitan cuidados intensivos, tiene las camas de terapia ocupadas al 100 por ciento”.

El intendente agregó que “nuestro Hospital Rural hace un gran trabajo con los excelentes profesionales que tiene, pero por sus características no cuenta con la capacidad suficiente para atender los casos más complicados, por lo que prevenir el contagio implica evitar la necesidad de un traslado, con el riesgo de no contar con una cama de terapia intensiva en el corto plazo”, enfatizó.

“El Ministerio de Salud ya ha hecho saber que en Chubut hay cepas nuevas, sobre todo la de Manaos que es más contagiosa y que, por ende, hace crecer los casos graves. Por eso como intendente debo insistir en el cuidado, mientras hay un avance importante en la vacunación tanto en Gaiman como en toda la provincia, lo cual es muy positivo para ver el futuro con más optimismo”, finalizó.